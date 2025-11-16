Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Прервали серию поражений. Виктория сыграла вничью с Прикарпатьем
Первая лига
Прикарпатье
16.11.2025 12:30 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
16 ноября 2025, 14:41
Прервали серию поражений. Виктория сыграла вничью с Прикарпатьем

Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»

ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 16 ноября, в Ивано-Франковске состоялся поединок 16-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» и «Виктория» сыграли вничью 1:1.

У «Виктории» в матчах чемпионата была серия из четырех поражений подряд. И подопечным Анатолия Бессмертного хотелось поскорее прервать серию неудач.

Гости открыли счет на 66-й минуте. Даниил Кныш воспользовался ошибкой защитника «Прикарпатья» и реализовал выход один на один.

Хозяевам удалось отыграться ближе к концу матча. На 87-й минуте Назар Приходько спас свою команду от поражения.

Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы – 1:1

Голы: Приходько, 87 – Кныш, 66

88’
ГОЛ ! Мяч забил Nazar Prykhodko (Прикарпатье).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск Даниил Кныш Назар Приходько
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
