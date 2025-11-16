Прервали серию поражений. Виктория сыграла вничью с Прикарпатьем
Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»
В воскресенье, 16 ноября, в Ивано-Франковске состоялся поединок 16-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» и «Виктория» сыграли вничью 1:1.
У «Виктории» в матчах чемпионата была серия из четырех поражений подряд. И подопечным Анатолия Бессмертного хотелось поскорее прервать серию неудач.
Гости открыли счет на 66-й минуте. Даниил Кныш воспользовался ошибкой защитника «Прикарпатья» и реализовал выход один на один.
Хозяевам удалось отыграться ближе к концу матча. На 87-й минуте Назар Приходько спас свою команду от поражения.
Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы – 1:1
Голы: Приходько, 87 – Кныш, 66
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
