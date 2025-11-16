16.11.2025 12:30 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига16 ноября 2025, 14:30 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:30
1867
1
Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 ноября видеотрансляцию матчей 16-го тура
16 ноября 2025, 14:30 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:30
1867
16 ноября будут проведены четыре поединка 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 16-й тур, 16 октября 2025
- 11:30. «Чернигов» – «Пробой»
- 12:30. «Прикарпатье» – «Виктория»
- 13:30. «Феникс-Мариуполь» – «Ворскла»
- 14:30. «Нива» Тернополь – «Черноморец»
11:30. «Чернигов» – «Пробой»
12:30. «Прикарпатье» – «Виктория»
13:30. «Феникс-Мариуполь» – «Ворскла»
14:30. «Нива» Тернополь – «Черноморец»
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Nazar Prykhodko (Прикарпатье).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 ноября 2025, 18:15 8
Специалист дал эксклюзивный комментарий для Sport.ua
Бокс | 16 ноября 2025, 09:18 3
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Футбол | 16.11.2025, 07:19
Футбол | 16.11.2025, 06:23
Футбол | 16.11.2025, 13:46
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
боротьба за 2-4 місця може вийти доволі цікавою
Популярные новости
15.11.2025, 06:22
15.11.2025, 08:17 23
15.11.2025, 07:02 2
14.11.2025, 20:59 11
15.11.2025, 00:44
16.11.2025, 09:11 20
16.11.2025, 09:39 10
15.11.2025, 19:10 49