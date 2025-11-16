Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Прикарпатье
16.11.2025 12:30 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
1867
1

Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 ноября видеотрансляцию матчей 16-го тура

Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

16 ноября будут проведены четыре поединка 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 16-й тур, 16 октября 2025

  • 11:30. «Чернигов» – «Пробой»
  • 12:30. «Прикарпатье» – «Виктория»
  • 13:30. «Феникс-Мариуполь» – «Ворскла»
  • 14:30. «Нива» Тернополь – «Черноморец»

11:30. «Чернигов» – «Пробой»

12:30. «Прикарпатье» – «Виктория»

13:30. «Феникс-Мариуполь» – «Ворскла»

14:30. «Нива» Тернополь – «Черноморец»

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Nazar Prykhodko (Прикарпатье).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Andromed
боротьба за 2-4 місця може вийти доволі цікавою
Ответить
0
