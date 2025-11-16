Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

16 ноября, свой матч в квалификации к Чемпионату мира 2026 года проведут Украина и Исландия. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украина

От украинцев ждали только борьбы за второе место в группе, с французами конкурировать невероятно сложно. Команда сейчас третья в квартете, причем отстает от исландцев по дополнительным показателям. От Франции было два поражения – 0:2 дома и 0:4 в гостях. Роковой может стать ничья на выезде против Азербайджана – 1:1, а во втором матче с трудом выиграли 2:1.

Вернутся в состав Матвиенко и Малиновский, у них не было проблем перед матче с Францией, но их приберегли из-за того, что у игроков были желтые карточки, можно было получить дисквалификацию.

Надо будет сыграть с акцентом на атаку, а исландцы постараются действовать максимально просто, мешать сопернику, не забывая о своих атаках.

Исландия

Сейчас исландцы не так опасны, как несколько лет назад, но они еще могут показывать солидные результаты. В своей группе команда идет второй, опережая украинцев по разнице мячей. Исландия уверенно одолела Азербайджан в двух встречах – 5:0 дома и 2:0 на выезде. Достойно сыграли против французов 1:2 на выезде и 2:2 в родных стенах.

Команде где-то повезло, что игра пройдет на нейтральном стадионе, у соперника не будет такой сильной поддержки. Учитывая турнирный расклад, главная задача не проиграть, поэтому важно аккуратно сыграть в обороне. Не думаю, что команда закроется на своей половине, это шаг к провалу, будет серьезное давление на соперника.

Личные встречи

Соперники пересекались шесть раз, исландцы побеждали всего в одном матче, трижды побеждала Украина, две встречи завершились вничью. Битва первого круга выдалась невероятно результативной, подопечные Реброва выиграли на выезде со счетом 5:3.

Прогноз

Хоть украинцы и формальные хозяева, уровень поддержки у них будет выше. Игра ключевая, ведь на кону вторая строчка в группе.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.73 для подопечных Реброва и 5.15 для соперника.

Исландцам надо не проиграть, а вот Украину устроит только победа. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом. Подопечные Реброва умеют выигрывать, когда уже некуда отступать, поэтому и поставлю на их победу.