  Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
16.11.2025 19:00 - : -
Исландия
Чемпионат мира
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 16 ноября и начнется в 19:00 по Киеву

Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

16 ноября, свой матч в квалификации к Чемпионату мира 2026 года проведут Украина и Исландия. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украина

От украинцев ждали только борьбы за второе место в группе, с французами конкурировать невероятно сложно. Команда сейчас третья в квартете, причем отстает от исландцев по дополнительным показателям. От Франции было два поражения – 0:2 дома и 0:4 в гостях. Роковой может стать ничья на выезде против Азербайджана – 1:1, а во втором матче с трудом выиграли 2:1.

Вернутся в состав Матвиенко и Малиновский, у них не было проблем перед матче с Францией, но их приберегли из-за того, что у игроков были желтые карточки, можно было получить дисквалификацию.

Надо будет сыграть с акцентом на атаку, а исландцы постараются действовать максимально просто, мешать сопернику, не забывая о своих атаках.

Исландия

Сейчас исландцы не так опасны, как несколько лет назад, но они еще могут показывать солидные результаты. В своей группе команда идет второй, опережая украинцев по разнице мячей. Исландия уверенно одолела Азербайджан в двух встречах – 5:0 дома и 2:0 на выезде. Достойно сыграли против французов 1:2 на выезде и 2:2 в родных стенах.

Команде где-то повезло, что игра пройдет на нейтральном стадионе, у соперника не будет такой сильной поддержки. Учитывая турнирный расклад, главная задача не проиграть, поэтому важно аккуратно сыграть в обороне. Не думаю, что команда закроется на своей половине, это шаг к провалу, будет серьезное давление на соперника.

Личные встречи

Соперники пересекались шесть раз, исландцы побеждали всего в одном матче, трижды побеждала Украина, две встречи завершились вничью. Битва первого круга выдалась невероятно результативной, подопечные Реброва выиграли на выезде со счетом 5:3.

Прогноз

Хоть украинцы и формальные хозяева, уровень поддержки у них будет выше. Игра ключевая, ведь на кону вторая строчка в группе.

Исландцам надо не проиграть, а вот Украину устроит только победа. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом. Подопечные Реброва умеют выигрывать, когда уже некуда отступать, поэтому и поставлю на их победу.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
16 ноября 2025 -
19:00
Исландия
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
