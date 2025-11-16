ФОТО. Как Маркус Рэшфорд изменил свою жизнь и вернулся в топ в Барселоне

Маркус Рэшфорд приехал в «Барселону» как «План C» и запасной вариант на фланге, но спустя четыре месяца превратился в одного из самых результативных игроков Европы.

У него уже 9 ассистов – больше всех в топ-5 лигах, а по системе «гол+пас» (15) он входит в топ-5 Европы.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд приехал в Каталонию без лишнего шума: без презентации на «Камп Ноу» и без повышенного внимания. Именно это и помогло – давление снизилось, и он спокойно адаптировался. Молодые игроки Ла Масии встречают его как звезду, а Ламин Ямаль даже копирует его празднование. Вне поля никаких скандалов: Рэшфорд переехал в тихий район, играет в падель и учит испанский.

Из-за повреждений Левандовски, Рафиньи, Ямаля и других Рэшфорд получил шанс закрепиться в основе. Он быстро начал приносить результат: ассист против «Валенсии», дубль «Ньюкаслу», стабильная игра и серия из десяти матчей подряд в старте. В команде больше минут провел только Эрик Гарсия.

Рэшфорд остается крайне результативным: 3 гола и 3 ассиста в последних играх. Он забивает правой, левой и головой. Но в «Барселоне» очень важна работа в прессинге, где он пока уступает Рафинье. Флик работает с ним над активностью без мяча и правильным выбором моментов для дриблинга.

Тренер считает его важным игроком и личным проектом. Рэшфорд интегрируется все лучше, общается с лидерами команды и осваивает язык.

«Барса» может выкупить его у «Юнайтед» за 30 миллионов евро, и сам игрок хочет остаться. Но зарплата в 14 миллионов – серьезная проблема для каталонцев. Все будет зависеть от финансов клуба и предстоящих президентских выборов.

Пока что это решение полностью себя оправдывает: Рэшфорд перезапустил карьеру и снова показывает футбол уровня топ-игрока.