ФОТО.Украинский футболист сыграл свадьбу с моделью, покинувшей шоу Холостяк
Диану Зотова снова заметили с Николаем Кухаревичем
Украинская модель Диана Зотова, недавно покинувшая «Холостяк» из-за чувств к футболисту Николаю Кухаревичу, снова привлекла внимание.
В Instagram она показала бэкстейдж в белом свадебном платье, отметив, что часто снимается в таких образах за годы модельной карьеры.
Однако поклонники обратили внимание на другое: Зотову заметили в Тбилиси вместе с Кухаревичем, где пара позировала на фоне города. Это вызвало волну слухов, что они могли сыграть тайную свадьбу или провести символическую фотосессию.
На кадрах они выглядят счастливыми и держатся за руки, что лишь усилило разговоры о возможном примирении.
Пара пока не комментирует ситуацию.
Кухаревич играет за «Слован», Зотова – финалистка «Мисс Украина-2021» и лицо бренда Guess.
