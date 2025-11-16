Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО.Украинский футболист сыграл свадьбу с моделью, покинувшей шоу Холостяк
16 ноября 2025, 02:26 | Обновлено 16 ноября 2025, 02:29
ФОТО.Украинский футболист сыграл свадьбу с моделью, покинувшей шоу Холостяк

Диану Зотова снова заметили с Николаем Кухаревичем

ФОТО.Украинский футболист сыграл свадьбу с моделью, покинувшей шоу Холостяк
Instagram. Диана Зотова

Украинская модель Диана Зотова, недавно покинувшая «Холостяк» из-за чувств к футболисту Николаю Кухаревичу, снова привлекла внимание.

В Instagram она показала бэкстейдж в белом свадебном платье, отметив, что часто снимается в таких образах за годы модельной карьеры.

Однако поклонники обратили внимание на другое: Зотову заметили в Тбилиси вместе с Кухаревичем, где пара позировала на фоне города. Это вызвало волну слухов, что они могли сыграть тайную свадьбу или провести символическую фотосессию.

На кадрах они выглядят счастливыми и держатся за руки, что лишь усилило разговоры о возможном примирении.

Пара пока не комментирует ситуацию.

Кухаревич играет за «Слован», Зотова – финалистка «Мисс Украина-2021» и лицо бренда Guess.

Николай Кухаревич Диана Зотова
Максим Лапченко
Перець
Не в силах було терпіти ,потрібно було якнайшвидше вийти заміж.
