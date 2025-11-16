ФОТО.Украинский футболист сыграл свадьбу с моделью, покинувшей шоу Холостяк

Украинская модель Диана Зотова, недавно покинувшая «Холостяк» из-за чувств к футболисту Николаю Кухаревичу, снова привлекла внимание.

В Instagram она показала бэкстейдж в белом свадебном платье, отметив, что часто снимается в таких образах за годы модельной карьеры.

Однако поклонники обратили внимание на другое: Зотову заметили в Тбилиси вместе с Кухаревичем, где пара позировала на фоне города. Это вызвало волну слухов, что они могли сыграть тайную свадьбу или провести символическую фотосессию.

На кадрах они выглядят счастливыми и держатся за руки, что лишь усилило разговоры о возможном примирении.

Пара пока не комментирует ситуацию.

Кухаревич играет за «Слован», Зотова – финалистка «Мисс Украина-2021» и лицо бренда Guess.