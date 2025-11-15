Дубль Арнаутовича. Австрия в гостях одолела Кипр
Подопечные Рангника близки к квалификации на мундиаль
В субботу, 15 ноября, в рамках квалификации чемпионата мира состоялся матч между сборными Кипра и Австрии.
Поединок проходил на «Альфамега Стэдиум» в Лимассоле. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
Гости добыли победу со счетом 2:0 благодаря голу марко Арнаутовича.
Австрия с 18 баллами после семи матчей занимает первое место группы. Кипр идет четвертым с восьмью баллами.
Чемпионат мира. Квалификация. Группа H
Кипр – Австрия – 0:2
Голы: Арнаутович, 18 (пенальти), 55
