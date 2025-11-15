Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
15.11.2025 19:00 – FT 0 : 2
Австрия
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 20:51 | Обновлено 15 ноября 2025, 20:52
Дубль Арнаутовича. Австрия в гостях одолела Кипр

Подопечные Рангника близки к квалификации на мундиаль

Дубль Арнаутовича. Австрия в гостях одолела Кипр
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австрии

В субботу, 15 ноября, в рамках квалификации чемпионата мира состоялся матч между сборными Кипра и Австрии.

Поединок проходил на «Альфамега Стэдиум» в Лимассоле. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 2:0 благодаря голу марко Арнаутовича.

Австрия с 18 баллами после семи матчей занимает первое место группы. Кипр идет четвертым с восьмью баллами.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа H

Кипр – Австрия – 0:2

Голы: Арнаутович, 18 (пенальти), 55

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

ЧМ-2026 по футболу сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу Марко Арнаутович
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
