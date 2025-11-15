Дубль Арнаутовича. Австрия в гостях одолела Кипр

В субботу, 15 ноября, в рамках квалификации чемпионата мира состоялся матч между сборными Кипра и Австрии.

Поединок проходил на «Альфамега Стэдиум» в Лимассоле. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 2:0 благодаря голу марко Арнаутовича.

Австрия с 18 баллами после семи матчей занимает первое место группы. Кипр идет четвертым с восьмью баллами.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа H

Кипр – Австрия – 0:2

Голы: Арнаутович, 18 (пенальти), 55

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.