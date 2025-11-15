Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милевский спрогнозировал счет в матче Украина – Исландия
Милевский спрогнозировал счет в матче Украина – Исландия

Бывший игрок «сине-желтых» надеется, что Цыганков и Малиновский помогут победить

Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский спрогнозировал счет и назвал авторов голов в матче «сине-желтых» против Исландии. Поединок шестого тура квалификации ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 16 ноября.

– Твой прогноз на матч?

– Украина победит 2:0 или 2:1. Мне очень хочется поболеть за нашу сборную на чемпионате мира в США.

– На авторов голов рискнешь поставить?

– Ух, тяжело, но давай попробуем. Забьют Малиновский своей коронной левой и Цыганков, – сказал Милевский.

И сборная Украины, и команда Исландии набрали по семь баллов, однако подопечные Реброва имеют худшую разницу мячей, поэтому должны побеждать, чтобы пробиться в плей-офф.

В матче против Исландии сборной Украины не поможет полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков, который из-за травмы был вынужден вернуться в расположение лиссабонской команды.

Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Юра Ганусяк
оптиміст
