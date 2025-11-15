ФОТО. Алькарас получил трофей за первое место в рейтинге по итогам сезона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 ноября 2025, 17:02
Карлос во второй раз в карьере завершит год на первой строчке

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

14 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас в Турине (Италия) получил трофей за первое место в рейтинге АТР по итогам сезона 2025 года.

Алькарас гарантировал себе первую позицию после трех победы на групповом этапе Итогового турнира АТР 2025. Претендентом на первое место был также Янник Синнер.

Карлос во второй раз в карьере завершил год на первом месте. Он стал 11-м игроком в истории, кто сделал это минимум дважды.

15 числа Алькарас поборется против Алекса де Минаура в полуфинале АТР Finals.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
