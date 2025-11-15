14 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас в Турине (Италия) получил трофей за первое место в рейтинге АТР по итогам сезона 2025 года.

Алькарас гарантировал себе первую позицию после трех победы на групповом этапе Итогового турнира АТР 2025. Претендентом на первое место был также Янник Синнер.

Карлос во второй раз в карьере завершил год на первом месте. Он стал 11-м игроком в истории, кто сделал это минимум дважды.

15 числа Алькарас поборется против Алекса де Минаура в полуфинале АТР Finals.

ФОТО. Алькарас получил трофей за первое место в рейтинге по итогам сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

