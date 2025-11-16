Во Франции выбрали украинца, для которого матч за сборную стал кошмаром

Французское издание FootMercato после матча Франция – Украина оценило дебют Тараса Михавко за сине-желтых.

«В своем дебютном матче за национальную команду Михавко продемонстрировал несколько интересных черт, особенно при организации атак, где пытался аккуратно выбивать мяч и действовать чисто. Хотя он не был среди самых заметных на поле, футболист совершил ряд полезных вмешательств, включая эффективный подкат против Шерки, из-за чего соперник был вынужден неоднократно возвращать мяч назад.

После перерыва ситуация для Михавка усложнилась: он нарушил правила против Олисе в пределах штрафной площадки, что привело к пенальти и желтой карточке. Это стало настоящим кошмаром для украинца», – говорится в статье издания.

13 ноября сборная Украины провела выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже, французской столицей. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.