В Полесье возникли проблемы после официального трансфера футболиста
Макуана не может переехать в Чехию
Недавно житомирское «Полесье» официально объявило об уходе конголезского вингера Бени Макуана.
Однако по информации источника TaToTake, переход игрока осложнился бюрократическими вопросами – у Макуаны отсутствуют какие-либо европейские визы. Из-за этого его не могут доставить в Чехию, и клуб планирует оформить все документы зимой, пригласив футболиста на тренировочные сборы.
Болельщики «Яблонца» смогут увидеть новичка на поле только во второй части сезона.
За «Полесье» Бени провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
