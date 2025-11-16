Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 ноября 2025, 05:22
В Полесье возникли проблемы после официального трансфера футболиста

Макуана не может переехать в Чехию

В Полесье возникли проблемы после официального трансфера футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Бени Макуана

Недавно житомирское «Полесье» официально объявило об уходе конголезского вингера Бени Макуана.

Однако по информации источника TaToTake, переход игрока осложнился бюрократическими вопросами – у Макуаны отсутствуют какие-либо европейские визы. Из-за этого его не могут доставить в Чехию, и клуб планирует оформить все документы зимой, пригласив футболиста на тренировочные сборы.

Болельщики «Яблонца» смогут увидеть новичка на поле только во второй части сезона.

За «Полесье» Бени провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
