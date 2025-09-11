ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил скандальную звезду в европейскую команду

Житомирское «Полесье» официально объявило об уходе конголезского вингера Бени Макуана.

22-летнего футболиста арендовал чешский «Яблонец». Соглашение рассчитано на год и содержит в себе опцию выкупа.

«Яблонец» выступает в высшей лиге Чехии и сейчас занимает третье место после семи сыгранных туров.

За «Полесье» Бени провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста. Его скорость и дриблинг неоднократно отмечались болельщиками и экспертами.

По окончании сезона 2023/24 Макуана был признан лучшим игроком команды по версии президента клуба Геннадия Буткевича.

В прошлом сезоне игрок восстанавливался после травмы и во второй половине сезона выступал в аренде за ФК «ЛНЗ», где сыграл шесть матчей и успел отличиться голом в ворота «Вереса».

Стоит отметить, что Макуана неоднократно попадал в различные скандалы, нарушал дисциплину, ссорился с главным тренером ЛНЗ.