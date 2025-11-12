Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября состоятся матчи второго тура Итогового турнира АТР 2025 в группе Бьорна Борга.

Ориентировочно в 15:10 на корт выйдут Бен Шелтон и Феликс Оже-Альяссим.

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Оже.

В одном квартете Шелтон и Оже выступают вместе с Янником Синнером и Александром Зверевым.