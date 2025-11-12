ATP12 ноября 2025, 14:52 |
Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
12 ноября 2025, 14:52 |
12 ноября состоятся матчи второго тура Итогового турнира АТР 2025 в группе Бьорна Борга.
Ориентировочно в 15:10 на корт выйдут Бен Шелтон и Феликс Оже-Альяссим.
Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Оже.
В одном квартете Шелтон и Оже выступают вместе с Янником Синнером и Александром Зверевым.
