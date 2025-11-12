Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец впервые в сезоне оформил гол в Испании и принес команде победу
Испания
12 ноября 2025, 01:48 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:24
Украинец впервые в сезоне оформил гол в Испании и принес команде победу

Владислав Копотун в дополнительное время вырвал три балла для «Алькоркона»

Украинец впервые в сезоне оформил гол в Испании и принес команде победу
ФК Алькоркон. Владислав Копотун

25-летний нападающий испанского клуба «Алькоркон» Владислав Копотун забил решающий мяч в победном матче против «Марбельи» в 11-м туре Примеры КИФФ (2:1).

Украинец вышел в стартовом составе, однако отличиться ему удалось лишь в компенсированное время – на 90+3-й минуте.

Благодаря точному удару Владислава «Алькоркон» одержал победу со счетом 2:1, которая стала для команды третьей в сезоне.

Всего на счету Копотуна в этом сезоне уже восемь матчей, и только гол в ворота «Марбельи» стал его первым результативным действием.

Примера КИФФ. Группа 2, 11-й тур, 9 ноября

«Марбелья» «Алькоркон» 1:2

Голы: Луис Алькальде, 45 — Льоренте, 24, Копотун, 90+3

Сообщить об ошибке

Комментарии 0
