Украинец впервые в сезоне оформил гол в Испании и принес команде победу
Владислав Копотун в дополнительное время вырвал три балла для «Алькоркона»
25-летний нападающий испанского клуба «Алькоркон» Владислав Копотун забил решающий мяч в победном матче против «Марбельи» в 11-м туре Примеры КИФФ (2:1).
Украинец вышел в стартовом составе, однако отличиться ему удалось лишь в компенсированное время – на 90+3-й минуте.
Благодаря точному удару Владислава «Алькоркон» одержал победу со счетом 2:1, которая стала для команды третьей в сезоне.
Всего на счету Копотуна в этом сезоне уже восемь матчей, и только гол в ворота «Марбельи» стал его первым результативным действием.
Примера КИФФ. Группа 2, 11-й тур, 9 ноября
«Марбелья» – «Алькоркон» – 1:2
Голы: Луис Алькальде, 45 — Льоренте, 24, Копотун, 90+3
Vladys y el +3 🤷♂️ pic.twitter.com/5DBo2IRVqk— A.D. Alcorcón (@AD_Alcorcon) November 10, 2025
