Украинец впервые в сезоне оформил гол в Испании и принес команде победу

25-летний нападающий испанского клуба «Алькоркон» Владислав Копотун забил решающий мяч в победном матче против «Марбельи» в 11-м туре Примеры КИФФ (2:1).

Украинец вышел в стартовом составе, однако отличиться ему удалось лишь в компенсированное время – на 90+3-й минуте.

Благодаря точному удару Владислава «Алькоркон» одержал победу со счетом 2:1, которая стала для команды третьей в сезоне.

Всего на счету Копотуна в этом сезоне уже восемь матчей, и только гол в ворота «Марбельи» стал его первым результативным действием.

Примера КИФФ. Группа 2, 11-й тур, 9 ноября

«Марбелья» – «Алькоркон» – 1:2

Голы: Луис Алькальде, 45 — Льоренте, 24, Копотун, 90+3