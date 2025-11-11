Дешам может продолжить тренерскую карьеру вне Европы

Французский специалист Дидье Дешам может стать главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии рассматривает назначение 57-летнего специалиста, который уже 13 лет работает со сборной Франции вместе с которой взял золото чемпионата мира, а также становился серебряным призером мундиаля и Евро. Дешам намерен покинуть сборную после чемпионата мира в США.

Действующим тренером «Аль-Иттихада» является португальский коуч Сержиу Консейсау. Он работает с командой с октября 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Франция определилась с заявкой на матчи против Украины и Азербайджана.