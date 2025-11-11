Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дешам может продолжить тренерскую карьеру вне Европы
Саудовская Аравия
11 ноября 2025, 22:58
Дешам может продолжить тренерскую карьеру вне Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Французский специалист Дидье Дешам может стать главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии рассматривает назначение 57-летнего специалиста, который уже 13 лет работает со сборной Франции вместе с которой взял золото чемпионата мира, а также становился серебряным призером мундиаля и Евро. Дешам намерен покинуть сборную после чемпионата мира в США.

Действующим тренером «Аль-Иттихада» является португальский коуч Сержиу Консейсау. Он работает с командой с октября 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Франция определилась с заявкой на матчи против Украины и Азербайджана.

Аль-Иттихад Джидда сборная Франции по футболу назначение тренера чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дидье Дешам Сержиу Консейсау
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
