Дешам может продолжить тренерскую карьеру вне Европы
На французского специалиста нацелился «Аль-Иттихад»
Французский специалист Дидье Дешам может стать главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии рассматривает назначение 57-летнего специалиста, который уже 13 лет работает со сборной Франции вместе с которой взял золото чемпионата мира, а также становился серебряным призером мундиаля и Евро. Дешам намерен покинуть сборную после чемпионата мира в США.
Действующим тренером «Аль-Иттихада» является португальский коуч Сержиу Консейсау. Он работает с командой с октября 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что Франция определилась с заявкой на матчи против Украины и Азербайджана.
