Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поедет на заработки. Экс‑тренер сборной Италии возглавит клуб из Катара
Италия
11 ноября 2025, 20:38 | Обновлено 11 ноября 2025, 20:39
292
0

Поедет на заработки. Экс‑тренер сборной Италии возглавит клуб из Катара

Роберто Манчини будет работать в «Аль-Садде».

11 ноября 2025, 20:38 | Обновлено 11 ноября 2025, 20:39
292
0
Поедет на заработки. Экс‑тренер сборной Италии возглавит клуб из Катара
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс‑тренер сборной Италии Роберто Манчини возглавит катарский «Аль-Садд», сообщает Фабрицио Романо.

Манчини прилетит в Доху 12 ноября для подписания контракта. Детали соглашения не раскрываются.

Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии, во главе которой Роберто провел 18 матчей. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

По теме:
Игрок Ливерпуля отказался приехать в состав сборной Италии
Бензема забил за Аль-Иттихад. Результаты Лиги чемпионов Азии и таблица
ВЕРРАТТИ: «Мои дети никогда не видели Италию на ЧМ»
Роберто Манчини Аль-Садд чемпионат Катара по футболу сборная Италии по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От футбола для всех к футболу для богатых. Цены на матчи ЧМ-2026 шокируют
Футбол | 11 ноября 2025, 14:16 27
От футбола для всех к футболу для богатых. Цены на матчи ЧМ-2026 шокируют
От футбола для всех к футболу для богатых. Цены на матчи ЧМ-2026 шокируют

Пока, правда, речь идет о прогнозных величинах, но вряд ли погрешность будет чрезмерно большой

Криштиану РОНАЛДУ: «Я повешу бутсы на гвоздь через один или два года»
Футбол | 11 ноября 2025, 20:43 0
Криштиану РОНАЛДУ: «Я повешу бутсы на гвоздь через один или два года»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я повешу бутсы на гвоздь через один или два года»

Португальский форвард Аль-Наср определился со сроками завершения карьеры

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11.11.2025, 08:33
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Футбол | 11.11.2025, 04:45
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Футбол | 11.11.2025, 10:40
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 7
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 48
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем