Италия11 ноября 2025, 20:38
Поедет на заработки. Экс‑тренер сборной Италии возглавит клуб из Катара
Роберто Манчини будет работать в «Аль-Садде».
Экс‑тренер сборной Италии Роберто Манчини возглавит катарский «Аль-Садд», сообщает Фабрицио Романо.
Манчини прилетит в Доху 12 ноября для подписания контракта. Детали соглашения не раскрываются.
Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии, во главе которой Роберто провел 18 матчей. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
