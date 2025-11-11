Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 21:01 | Обновлено 11 ноября 2025, 21:16
1991
8

Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч

Бывший футболист сборной Украины оценил перспективы вингера Владислава Велетня

8 Comments
ФК Полесье Житомир. Владислав Велетень

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что у вингера житомирского «Полесья» Владислава Велетня есть все данные, чтобы в будущем получить Золотой мяч.

«Возьмем Велетня. У него есть все данные для того, чтобы получить Золотой мяч. Да, может он не так быстр, но очень важно в футболе также включать голову. Если не будет головы на футбольном поле, тяжело получить Золотой мяч.

У него данные для этого есть все, но важно, как ты их используешь? Как ты будешь правильно подходить к этой игре, к этой тактике? Это ведь все меняется, ты ведь не можешь играть в одном темпе, тонусе и так далее. Потому это очень важно. У него все есть для того, чтобы быть топ-топ-топ игроком», – считает Коноплянка.

В нынешнем сезоне Велетень провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативных передачи. В активе 23-летнего футболиста одна игра в составе сборной Украины. Трансферная стоимость Владислава составляет 600 тысяч евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Владислав Велетень Евгений Коноплянка
Николай Тытюк Источник: Трендец
Комментарии 8
Serhii P.
Що Коноплянка курить?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
Ага аля Вася Пупкін з фк зелені гриби.дуже талановитий.Всі наш футболери фантазують про фк Реал або Барсу і мріють там грати.А по факту дай їм шанс вони по максимуму дотягнуть щоб подавати мячі накромці.Фантазери.
Ответить
0
vazazh
Він не курить, він бухає, тому й грати не міг, а щось дебільне піпіунути - може.
Ответить
0
avk2307
Откуда Коноплянка знает критерии на Золотой Мяч. Он что был в жюри почетном или может его голос когда то учитывали? На самом пике своей карьеры прошел рядом с  кубком за ЛЕ и все . А вот что он шутник знатный любой подтвердит и из игроков и из болельщиков
Ответить
0
Arera
Воспитанники динама могут получить только сдутый резиновый мяч. Блохин не даст спздеть. А вот харьковчанин Рамик через год точно получит Золотой Мяч. Скрыньте!
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
