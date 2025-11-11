Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что у вингера житомирского «Полесья» Владислава Велетня есть все данные, чтобы в будущем получить Золотой мяч.

«Возьмем Велетня. У него есть все данные для того, чтобы получить Золотой мяч. Да, может он не так быстр, но очень важно в футболе также включать голову. Если не будет головы на футбольном поле, тяжело получить Золотой мяч.

У него данные для этого есть все, но важно, как ты их используешь? Как ты будешь правильно подходить к этой игре, к этой тактике? Это ведь все меняется, ты ведь не можешь играть в одном темпе, тонусе и так далее. Потому это очень важно. У него все есть для того, чтобы быть топ-топ-топ игроком», – считает Коноплянка.

В нынешнем сезоне Велетень провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативных передачи. В активе 23-летнего футболиста одна игра в составе сборной Украины. Трансферная стоимость Владислава составляет 600 тысяч евро.