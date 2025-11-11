Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо КМДА – чемпион Украины по сокка 2025
11 ноября 2025, 18:56 | Обновлено 11 ноября 2025, 19:05
Чемпионат объединил шесть ведущих команд

10 ноября на «Гидропарке Арене» в центре массового футбола Киева ГОРОД СПОРТА завершился «СУПЕРБОЛ 2025 – чемпионат Украины по сокку» среди команд высшей лиги.

Чемпионат объединил шесть ведущих команд "Жуляны", "Динамо КГГА", "Телепорт", "Агард", "Штурм", "Райт". Соревнования стартовали 8 сентября, проведено 10 туров, сыграны 30 матчей.

Очень высокая конкурентность и непредсказуемость результатов была практически в каждом туре в течение всего сезона.

Особая невероятная интрига сложилась в заключительном туре, когда претендентами на чемпионство оставались сразу четыре коллектива. Только результаты последних двух матчей определили окончательно победителя команду «Динамо КГГА» и призеров чемпионата – второе место «Телепорт», третьи – «Жуляны».

Результаты матчей 10.11.25, Супербол-2025, (10-й тур):

"Динамо КГГА" 2:1 "Агард"

«Жуляне» 1:3 «Телепорт»

В церемонии награждения приняли участие президент Socca Ukraine Владимир Василенко, заместитель директора департамента спорта высших достижений - начальник отдела неолимпийских видов спорта Минмолодежьспорта Украины Александр Стеценко, Фундатор и СЭО Город Спорта Сергей Харченко, наградивших номинантов:

Лучший вратарь – Юрий Балашев, «Телепорт»

Лучший бомбардир – Никита Комиссар, «Телепорт»

Лучший тренер – Андрей Неруш, «Динамо КГГА»

Лучший игрок – Сергей Гыбало, «Динамо КГГА»

«СУПЕРБОЛ-2025» с целью развития массового футбола и подготовки кандидатов в сборную Украины из сокки.

Очень скоро тренерский штаб окончательно определит лучших 15 игроков, которые будут представлять и защищать честь Украины на главном турнире года - чемпионате мира Socca World Cup 2025, который пройдет с 27 ноября по 7 декабря в Канкуне (Мексика).

футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
