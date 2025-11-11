Динамо КМДА – чемпион Украины по сокка 2025
Чемпионат объединил шесть ведущих команд
10 ноября на «Гидропарке Арене» в центре массового футбола Киева ГОРОД СПОРТА завершился «СУПЕРБОЛ 2025 – чемпионат Украины по сокку» среди команд высшей лиги.
Чемпионат объединил шесть ведущих команд "Жуляны", "Динамо КГГА", "Телепорт", "Агард", "Штурм", "Райт". Соревнования стартовали 8 сентября, проведено 10 туров, сыграны 30 матчей.
Очень высокая конкурентность и непредсказуемость результатов была практически в каждом туре в течение всего сезона.
Особая невероятная интрига сложилась в заключительном туре, когда претендентами на чемпионство оставались сразу четыре коллектива. Только результаты последних двух матчей определили окончательно победителя команду «Динамо КГГА» и призеров чемпионата – второе место «Телепорт», третьи – «Жуляны».
Результаты матчей 10.11.25, Супербол-2025, (10-й тур):
"Динамо КГГА" 2:1 "Агард"
«Жуляне» 1:3 «Телепорт»
В церемонии награждения приняли участие президент Socca Ukraine Владимир Василенко, заместитель директора департамента спорта высших достижений - начальник отдела неолимпийских видов спорта Минмолодежьспорта Украины Александр Стеценко, Фундатор и СЭО Город Спорта Сергей Харченко, наградивших номинантов:
Лучший вратарь – Юрий Балашев, «Телепорт»
Лучший бомбардир – Никита Комиссар, «Телепорт»
Лучший тренер – Андрей Неруш, «Динамо КГГА»
Лучший игрок – Сергей Гыбало, «Динамо КГГА»
«СУПЕРБОЛ-2025» с целью развития массового футбола и подготовки кандидатов в сборную Украины из сокки.
Очень скоро тренерский штаб окончательно определит лучших 15 игроков, которые будут представлять и защищать честь Украины на главном турнире года - чемпионате мира Socca World Cup 2025, который пройдет с 27 ноября по 7 декабря в Канкуне (Мексика).
