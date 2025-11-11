Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сложности Ливерпуля. Только 3 чемпиона АПЛ начинали защиту титула хуже
Англия
11 ноября 2025, 17:48 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:52
«Красные» имеют после 11 туров сезона 2025/26 только 18 очков

Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» начал сезон 2025/26 с 18 набранными очками после 11 туров.

В истории АПЛ только три действующих чемпиона стартовали хуже «красных».

В сезоне 2015/16 «Челси» имел в своем активе только 11 очков за аналогичный период чемпионата, что является на данный момент антирекордом АПЛ.

В следующем сезоне 2016/17 «Лестер» набрал на 1 очко больше (12).

А уже в далеком сезоне 1995/96 «Блэкберн» имел 14 набранных очков после 11 сыгранных туров.

Чемпионы Англии с наименьшим количеством очков после 11 туров в следующем сезоне:

  • 11 – Челси (2015/16)
  • 12 – Лестер Сити (2016/17)
  • 14 – Блэкберн Роверс (1995/96)
  • 18 – Ливерпуль (2025/26)
  • 18 – Манчестер Юнайтед (2001/02)
  • 19 – Манчестер Юнайтед (1996/97)
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
