Сложности Ливерпуля. Только 3 чемпиона АПЛ начинали защиту титула хуже
«Красные» имеют после 11 туров сезона 2025/26 только 18 очков
«Ливерпуль» начал сезон 2025/26 с 18 набранными очками после 11 туров.
В истории АПЛ только три действующих чемпиона стартовали хуже «красных».
В сезоне 2015/16 «Челси» имел в своем активе только 11 очков за аналогичный период чемпионата, что является на данный момент антирекордом АПЛ.
В следующем сезоне 2016/17 «Лестер» набрал на 1 очко больше (12).
А уже в далеком сезоне 1995/96 «Блэкберн» имел 14 набранных очков после 11 сыгранных туров.
Чемпионы Англии с наименьшим количеством очков после 11 туров в следующем сезоне:
- 11 – Челси (2015/16)
- 12 – Лестер Сити (2016/17)
- 14 – Блэкберн Роверс (1995/96)
- 18 – Ливерпуль (2025/26)
- 18 – Манчестер Юнайтед (2001/02)
- 19 – Манчестер Юнайтед (1996/97)
Only three reigning Premier League champions have won fewer points from their opening 11 games of the following season than Liverpool in 2025-26 (18).— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 10, 2025
The last team to win an English top-flight title after winning 18 points or fewer from their opening 11 games were Everton in… pic.twitter.com/iURTxU7MPX
