Сложности Ливерпуля. Только 3 чемпиона АПЛ начинали защиту титула хуже

«Ливерпуль» начал сезон 2025/26 с 18 набранными очками после 11 туров.

В истории АПЛ только три действующих чемпиона стартовали хуже «красных».

В сезоне 2015/16 «Челси» имел в своем активе только 11 очков за аналогичный период чемпионата, что является на данный момент антирекордом АПЛ.

В следующем сезоне 2016/17 «Лестер» набрал на 1 очко больше (12).

А уже в далеком сезоне 1995/96 «Блэкберн» имел 14 набранных очков после 11 сыгранных туров.

Чемпионы Англии с наименьшим количеством очков после 11 туров в следующем сезоне:

11 – Челси (2015/16)

12 – Лестер Сити (2016/17)

14 – Блэкберн Роверс (1995/96)

18 – Ливерпуль (2025/26)

18 – Манчестер Юнайтед (2001/02)

19 – Манчестер Юнайтед (1996/97)