Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Очень приятно, что снова получил вызов»

Вратарь житомирского «Полесья» Евгений Волынец поделился впечатлениями от вызова в национальную сборную Украины:

«Я уже однажды был в сборной, но очень приятно, что снова получил вызов. Я доволен, что нахожусь здесь. О вызове узнал перед матчем с «Металлистом 1925» – Алексей Гуцуляк сказал, что в группе есть сообщение. А потом уже мне позвонил администратор сборной. Реакция была, конечно, положительная. Я очень счастлив.

До этого я вызывался в национальную команду три года назад. Конечно, есть изменения. Новый тренер, некоторые игроки. Но я почти со всеми знаком, поэтому нет никаких проблем. Три года назад я приезжал из другого клуба, партнеров по команде в сборной не было. Теперь легче, помогают немного. Алексей Гуцуляк посоветовал держаться – мол, все будет хорошо. В целом в клубе поздравили и сказали, что я заслужил.

Мандража перед поединками с Францией и Исландией нет. Что касается моих ожиданий, то сейчас интересует только положительный результат».