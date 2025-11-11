Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Очень приятно, что снова получил вызов»
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 21:15
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Очень приятно, что снова получил вызов»

Вратарь «Полесья» поделился впечатлениями от вызова в сборную Украины

УАФ. Евгений Волынец

Вратарь житомирского «Полесья» Евгений Волынец поделился впечатлениями от вызова в национальную сборную Украины:

«Я уже однажды был в сборной, но очень приятно, что снова получил вызов. Я доволен, что нахожусь здесь. О вызове узнал перед матчем с «Металлистом 1925» – Алексей Гуцуляк сказал, что в группе есть сообщение. А потом уже мне позвонил администратор сборной. Реакция была, конечно, положительная. Я очень счастлив.

До этого я вызывался в национальную команду три года назад. Конечно, есть изменения. Новый тренер, некоторые игроки. Но я почти со всеми знаком, поэтому нет никаких проблем. Три года назад я приезжал из другого клуба, партнеров по команде в сборной не было. Теперь легче, помогают немного. Алексей Гуцуляк посоветовал держаться – мол, все будет хорошо. В целом в клубе поздравили и сказали, что я заслужил.

Мандража перед поединками с Францией и Исландией нет. Что касается моих ожиданий, то сейчас интересует только положительный результат».

Евгений Волынец Полесье Житомир сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
