Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер проводит тренировки без сборников
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 19:57 |
138
0

ФОТО. Шахтер проводит тренировки без сборников

Донецкая команда готовится к заключительному этапу первой половины сезона

11 ноября 2025, 19:57 |
138
0
ФОТО. Шахтер проводит тренировки без сборников
ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки без игроков национальных сборных.

Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями, на которых футболисты «горняков», не вызванные в свои сборные, готовятся к заключительной части первой половины сезона.

По итогам 12 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в чемпионате Украины.

ФОТО. Шахтер проводит тренировки без сборников

По теме:
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
Экс-футболист Динамо сообщил, что покидает украинский клуб
Представитель ультрас Александрии назвал причину конфликта с клубом
Шахтер Донецк тренировка фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Футбол | 11 ноября 2025, 19:34 8
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец

Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11 ноября 2025, 07:55 13
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо

Клуб не будет покупать игроков

Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Футбол | 11.11.2025, 04:45
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает
Футбол | 11.11.2025, 19:29
Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает
Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Футбол | 10.11.2025, 21:27
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 48
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 7
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 10
Футбол
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 33
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем