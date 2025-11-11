Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки без игроков национальных сборных.

Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями, на которых футболисты «горняков», не вызванные в свои сборные, готовятся к заключительной части первой половины сезона.

По итогам 12 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в чемпионате Украины.

ФОТО. Шахтер проводит тренировки без сборников