Украина. Премьер лига11 ноября 2025, 19:57 |
ФОТО. Шахтер проводит тренировки без сборников
Донецкая команда готовится к заключительному этапу первой половины сезона
11 ноября 2025, 19:57 |
Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки без игроков национальных сборных.
Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями, на которых футболисты «горняков», не вызванные в свои сборные, готовятся к заключительной части первой половины сезона.
По итогам 12 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в чемпионате Украины.
