Мировой рекорд. Ливерпуль готовит исторический трансфер

Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, перед предстоящим трансферным окном английский клуб определил позицию центрального защитника как ключевую для усиления: контракт с Конате все еще не продлен, а Леони выбыл из-за травмы. За Бастони «красные» готовы предложить 100 миллионов евро, что стало бы рекордной суммой за защит ника в истории футбола.

В сезоне 2025/26 Алессандро Бастони провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо намерен видеть в «Реале» полузащитника «Ливерпуля».