Алонсо хочет видеть в Реале 125-миллионный топ-трансфер

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет видеть в команде немецкого полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 43-летний специалист дал руководству испанского гранда понять, что хочет видеть в команде хавбека, с которым работал в «Байере». «Сливочные» работу над трансфером пока не начали.

Летом 2025года Флориан Вирц перебрался из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 миллионов евро. За 15 матчей текущем сезона немец успел отличиться тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой может попрощаться с суперзвездой.