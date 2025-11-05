Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алонсо хочет видеть в Реале 125-миллионный топ-трансфер
Испания
05 ноября 2025, 23:51 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:03
Алонсо хочет видеть в Реале 125-миллионный топ-трансфер

Испанский коуч намерен видеть в Мадриде Флориана Вирца

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет видеть в команде немецкого полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 43-летний специалист дал руководству испанского гранда понять, что хочет видеть в команде хавбека, с которым работал в «Байере». «Сливочные» работу над трансфером пока не начали.

Летом 2025года Флориан Вирц перебрался из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 миллионов евро. За 15 матчей текущем сезона немец успел отличиться тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой может попрощаться с суперзвездой.

По теме:
Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Известны оценки Судакова и Трубина после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Реал Мадрид Хаби Алонсо Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ливерпуль Флориан Вирц
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
