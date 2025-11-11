Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 13:06 | Обновлено 11 ноября 2025, 13:26
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Второй матч подряд мы неуверенно входим в игру»

Украинская хавбек прокомментировал матч с «Карпатами»

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал матч 11-го тура УПЛ, в котором криворожская команда со счетом 0:1 уступила «Карпатам»:

– Егор, почему не удалось набрать очки?

– Второй матч подряд мы неуверенно входим в игру и слишком поздно «включаемся». К сожалению, в двух последних поединках судьба матча фактически решалась уже на первых минутах. Нам нужно начинать действовать с первых секунд, а не раскачиваться в течение тайма. Будем работать над этим и стремиться уже в следующих матчах демонстрировать качественную игру с самого старта.

– Что еще не удалось?

– Мы делаем акцент именно на том, чтобы активно начинать игру с первых минут. Почему это пока не удается – трудно сказать, но мы ищем ответы.

– О чем был разговор в перерыве?

– В перерыве мы обсуждали, что первые 15 минут второго тайма будут ключевыми, и что нельзя позволять сопернику забить. Но, к сожалению, снова именно в начале второго тайма мы пропустили гол. После этого было сложно отыграться, хотя мы ждали своего момента, и он у нас был на последних минутах, просто не повезло реализовать.

– «Кривбасс» пропустил досадный гол?

– Не хотелось бы говорить, что пропущенный гол – это ошибка вратаря. Такие эпизоды случаются. Мы немного глубже сели, поэтому соперник получил пространство и время для удара. Уверен, тренерский штаб проанализирует эту игру и укажет нам на наши ошибки. Будем двигаться дальше.

– В меньшинстве играть было труднее?

– Мы играли в меньшинстве, и это всегда требует больших физических усилий. К тому же, «Карпаты» умеют хорошо владеть мячом, поэтому было непросто. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты, хотя мы боролись до конца.

