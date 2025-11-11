Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко рассказал, кого следует продать киевскому клубу после невнятного старта нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Кого нужно попросить из команды?

– Никого не нужно просить. Ярмоленко, которого я очень уважаю, заканчивает карьеру. Можно продать Буяльского, чтобы дать капитану хоть чуть-чуть на западе карьеры почувствовать, что такое легионерский опыт, – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.