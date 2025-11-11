Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»
Олег Саленко хочет, чтобы Виталий Буяльский уехал за границу
Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко рассказал, кого следует продать киевскому клубу после невнятного старта нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
– Кого нужно попросить из команды?
– Никого не нужно просить. Ярмоленко, которого я очень уважаю, заканчивает карьеру. Можно продать Буяльского, чтобы дать капитану хоть чуть-чуть на западе карьеры почувствовать, что такое легионерский опыт, – сказал Саленко.
В нынешнем сезоне Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.
