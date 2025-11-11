Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»
Украина. Премьер лига
Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»

Олег Саленко хочет, чтобы Виталий Буяльский уехал за границу

Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко рассказал, кого следует продать киевскому клубу после невнятного старта нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Кого нужно попросить из команды?

– Никого не нужно просить. Ярмоленко, которого я очень уважаю, заканчивает карьеру. Можно продать Буяльского, чтобы дать капитану хоть чуть-чуть на западе карьеры почувствовать, что такое легионерский опыт, – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.

«Это было нам на руку». Тренер ЛНЗ высказался о травме Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера молодежной команды
Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо
kadaad .
Ярмоленко нужно заканчивать однозначно, а Буяльский просто никому не нужен на западе.
