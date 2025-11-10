Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Александрии сыграл шикарную свадьбу с любимой
Украина. Первая лига
10 ноября 2025, 23:28 |
Бывший игрок Александрии сыграл шикарную свадьбу с любимой

Симон Галоян женился на своей девушке Набур

ФК Левый Берег. Симон Галоян

23-летний полузащитник «Левого Берега» Симон Галоян в социальной сети Instagram поделился фотографиями со своей свадьбы.

8 ноября футболист официально женился на своей возлюбленной Набур, хотя предложение Симон сделал еще в мае.

«Желаем, чтобы ваш семейный путь был наполнен нежностью, заботой и поддержкой, гармонией, благополучием и общими победами!

Пусть ваши сердца всегда бьются в одном ритме, а глаза сияют от любви друг к другу», – написала пресс-служба клуба.

Симон Галоян Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свадьба
Андрей Витренко Источник: Instagram
