Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
12 ноября 2025, 03:22 |
Энрике видит в нем лидера. Забарный услышал неприятные новости от ПСЖ

Парижане настроены купить защитника Эдмонда Тапсобу

Энрике видит в нем лидера. Забарный услышал неприятные новости от ПСЖ
Getty Images/Global Images Украина. Эдмонд Тапсоба

Чемпион Франции «ПСЖ» планирует усилить оборону зимой и обратил внимание на центрального защитника «Байера» Эдмонда Тапсобу, которого оценивают в 35 миллионов евро.

Главный тренер Луис Энрике видит в 25-летнем футболисте потенциального лидера защиты команды. Тапсоба имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а также стабильно играет за сборную Буркина-Фасо.

В этом сезоне Тапсоба провел за «Байер» 16 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о причине, по которой в последних матчах выходит на поле с перевязанной рукой.

Эдмонд Тапсоба трансферы Бундеслиги трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ Байер
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
