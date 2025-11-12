Энрике видит в нем лидера. Забарный услышал неприятные новости от ПСЖ

Чемпион Франции «ПСЖ» планирует усилить оборону зимой и обратил внимание на центрального защитника «Байера» Эдмонда Тапсобу, которого оценивают в 35 миллионов евро.

Главный тренер Луис Энрике видит в 25-летнем футболисте потенциального лидера защиты команды. Тапсоба имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а также стабильно играет за сборную Буркина-Фасо.

В этом сезоне Тапсоба провел за «Байер» 16 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

