Энрике видит в нем лидера. Забарный услышал неприятные новости от ПСЖ
Парижане настроены купить защитника Эдмонда Тапсобу
Чемпион Франции «ПСЖ» планирует усилить оборону зимой и обратил внимание на центрального защитника «Байера» Эдмонда Тапсобу, которого оценивают в 35 миллионов евро.
Главный тренер Луис Энрике видит в 25-летнем футболисте потенциального лидера защиты команды. Тапсоба имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а также стабильно играет за сборную Буркина-Фасо.
В этом сезоне Тапсоба провел за «Байер» 16 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Ранее украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о причине, по которой в последних матчах выходит на поле с перевязанной рукой.
