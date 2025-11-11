Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века

В Мадриде снова заговорили о смене на тренерском мостике «Реала». Несмотря на хороший старт сезона, команда Хаби Алонсо в последнее время потеряла стабильность – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо Вальекано» вызвали серьезное беспокойство руководства.

По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес рассматривает Юргена Клоппа как главного кандидата на замену Алонсо. Немецкий специалист, прославившийся успехами с «Боруссией» и «Ливерпулем», в настоящее время не возглавляет ни один клуб и входит в короткий список возможных тренеров «Реала» на следующий сезон.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.