Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века
Испания
11 ноября 2025, 23:22 |
419
0

Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века

Команду может возглавить Юрген Клопп

11 ноября 2025, 23:22 |
419
0
Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В Мадриде снова заговорили о смене на тренерском мостике «Реала». Несмотря на хороший старт сезона, команда Хаби Алонсо в последнее время потеряла стабильность – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо Вальекано» вызвали серьезное беспокойство руководства.

По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес рассматривает Юргена Клоппа как главного кандидата на замену Алонсо. Немецкий специалист, прославившийся успехами с «Боруссией» и «Ливерпулем», в настоящее время не возглавляет ни один клуб и входит в короткий список возможных тренеров «Реала» на следующий сезон.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

По теме:
Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне
Дешам может продолжить тренерскую карьеру вне Европы
Решение принято. Реал определился с первым летним трансфером
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера отставка
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11 ноября 2025, 07:55 14
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо

Клуб не будет покупать игроков

Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Футбол | 11 ноября 2025, 10:40 2
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги

Шок: с «классического» трио лучше всех сыграл «Атлетико»

Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Бокс | 11.11.2025, 08:59
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Футбол | 11.11.2025, 21:01
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Футбол | 11.11.2025, 23:19
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем