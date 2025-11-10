«Никогда не боялся смерти». Российский дрон отнял жизнь экс-теннисиста

На войне погиб бывший теннисист Антон Бондаренко, фиксер для журналистов французских телеканалов TF1 и LCI во время их визитов в Украину, который затем пошел воевать против россиян.

26-летний Бондаренко работал фиксером с февраля 2022 года и был для французских репортеров «гидом, переводчиком и спутником». Позже он решил вступить в армию и погиб на передовой, защищая Украину.

У Антона Бондаренко был позывной Бандерас и был командиром 1-го отделения 1-го взвода оперативного назначения и исполняющим обязанности главного сержанта 10-й роты 4-го батальона 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Национальной гвардии Украины.

15 сентября 2025 года он пропал без вести во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. На днях тест ДНК подтвердил, что Антон умер.

Об этом на своей странице в Facebook написала Богдана Сахно, директор Всеукраинского учебно-научного центра шевченковедения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где учился Бондаренко.

«Антон никогда не боялся смерти, он боялся прожить жизнь вне достоинства. Но Антон — это и есть само достоинство и сама жизнь. «Любовь» и «обязанность» для него – глаголы. Во всем действенный, во всем настоящий, в каждом поступке – смелый и искренний. Интеллектуал с сердцем Воина. Юноша с волшебной улыбкой», — поделилась Богдана Сахно.

Доцент кафедры теории и практики перевода с романских языков имени Николая Зерова Татьяна Качановская сообщила, что военный погиб в результате атаки российского дрона.

«Выяснилось, что бывший студент нашей кафедры Антон Бондаренко, и мой бывший студент, неугомонный и страстный искатель смыслов, что с начала полномасштабного вторжения был фиксером и переводчиком для иностранных СМИ, а впоследствии ушел на фронт, погиб от вражеского дрона. Светлая память и вечное уважение Герою!» – написала Качановская.

