17 ноября 2025, 00:39
Флорентино ПЕРЕС: «Меня удивило это решение Хаби Алонсо»
Президент ожидал, что Трент Александер-Арнольд выйдет в стартовом составе
17 ноября 2025, 00:39
Мадридский «Реал» в матче 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» не сумел набрать три очка – встреча завершилась нулевой ничьей.
Президент «королевского клуба» Флорентино Перес остался удивлен, почему в стартовом составе клуба в этом матче не сыграл Трент Александер-Арнольд.
«Я удивлен, что Трент не вышел в стартовом составе. Он должен показать, что заслуживает быть в «Реале» Мадрид», – сказал Перес.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги ничейного матча с «Райо Вальекано» в 12-м туре испанской Ла Лиги (0:0).
