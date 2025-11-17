Флорентино ПЕРЕС: «Меня удивило это решение Хаби Алонсо»

Мадридский «Реал» в матче 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» не сумел набрать три очка – встреча завершилась нулевой ничьей.

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес остался удивлен, почему в стартовом составе клуба в этом матче не сыграл Трент Александер-Арнольд.

«Я удивлен, что Трент не вышел в стартовом составе. Он должен показать, что заслуживает быть в «Реале» Мадрид», – сказал Перес.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги ничейного матча с «Райо Вальекано» в 12-м туре испанской Ла Лиги (0:0).