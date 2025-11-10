Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Петр СТАСЮК: «Буковина провела первый круг на очень хорошем уровне»
Украина. Первая лига
10 ноября 2025, 12:08 | Обновлено 10 ноября 2025, 12:16
Защитник «Буковины» подвел итог первой половины чемпионата

ФК Буковина. Петр Стасюк

В поединке 15-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле обыграла запорожский «Металлург» со счетом 3:0. Эта победа стала для команды 13-й подряд в матчах чемпионата. Также «Буковина» выиграла три поединка в Кубке Украины.

Защитник «Буковины» Петр Стасюк прокомментировал результат матча с «Металлургом» и подвел краткий итог первого круга. Также игрок поделился ожиданиями от матча с «Ингульцом».

– Петр, как прокомментируешь домашнюю встречу с «Металлургом»? Насколько трудно было раскрыть плотную оборону соперника и удалось ли реализовать план на игру, который предложил футболистам тренерский штаб?

– Думаю, в общем-то мы выполнили план на игру, но было довольно непросто. Соперник очень плотно играл в обороне, и в первом тайме нам было тяжело ее раскрыть. Во втором тайме мы прибавили в скоростях – и это принесло нам успех. Нам удалось реализовать свои моменты – забили еще два мяча, хотя поводов для взятия ворот гостей было достаточно много.

– Действительно, во втором тайме «Буковина» действовала более агрессивно в атаке, появилось больше свободных зон на чужой половине поля, что привело к двум забитым мячам в ворота соперника. Какие наставления от тренерского штаба получили футболисты в перерыве?

– Коррективы были, но они были незначительны. Просто главный тренер попросил, чтобы мы прибавили где-то в скорости, повысили темп. Соперник не выдержал такого ритма, и это явилось ключевым фактором нашей победы.

– Победный матч против «Металлурга» стал заключительным в первом круге чемпионата. Подведи промежуточные итоги этой части сезона.

– Мы провели первый круг на очень хорошем уровне. И мои слова фактически подкрепляются показателями турнирной таблицы. Нам удалось набрать солидное количество очков, но делать какие-то выводы слишком рано: нужно продолжать работать, ведь чемпионат еще очень длинный, впереди второй круг. Мы стремимся своей игрой доставлять радость болельщикам, руководству клуба, тренерскому штабу и, конечно, своим семьям. Все мы очень хотим, чтобы в Черновцах была команда, представляющая Премьер-лигу Украины. Город и болельщики этого заслуживают! И мы сделаем все для того, чтобы претворить в жизнь эту мечту!

– Ваш следующий соперник – «Ингулец» – стал одной из двух команд, которой удалось отобрать у нас очки в текущем сезоне. Как можно охарактеризовать эту команду?

– Так исторически сложилось, что «Ингулец» – это всегда непростой соперник для любой команды. Долгое время эта команда играла в элите украинского футбола, а сейчас является одним из претендентов на повышение в классе. Но в каждой игре все зависит от нас самих, мы ведь не подстраиваемся под соперников. К этому матчу мы будем готовиться в обычном режиме, будем выполнять требования тренерского штаба на поле, чтобы в следующую субботу выйти на поле и порадовать болельщиков очередной победой!

Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Петр Стасюк Ингулец
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
