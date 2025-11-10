Слот объяснил, почему Ливерпуль опозорился в игре против Ман Сити

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ:

«Начало недели было очень удачным, а конец – очень неудачным, но выездной матч против «Сити» – это сложная задача для всех, в том числе и для нас. В прошлом сезоне нам удалось выиграть здесь, потому что мы забили гол со стандартного положения, выйдя вперед 1:0, а затем нам пришлось очень упорно защищаться.

Никогда не знаешь, что могло бы случиться после 1:1, но в целом они были лучшей командой. Мы должны улучшиться, это мы знаем, но мне не нужна была эта игра, чтобы это понять. Но мне понравилась наша игра во втором тайме, потому что команды, которые иногда испытывают трудности, команды, которые проигрывают здесь 3:0, обычно сдаются, но я этого не увидел от нас. Я увидел команду, которая пыталась вернуться в игру, у нас были моменты, чтобы это сделать, но сегодня этого было недостаточно».