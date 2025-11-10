Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слот объяснил, почему Ливерпуль опозорился в игре против Ман Сити
Англия
10 ноября 2025, 13:11 |
358
0

Слот объяснил, почему Ливерпуль опозорился в игре против Ман Сити

Арне считает горожан лучшей командой

10 ноября 2025, 13:11 |
358
0
Слот объяснил, почему Ливерпуль опозорился в игре против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ:

«Начало недели было очень удачным, а конец – очень неудачным, но выездной матч против «Сити» – это сложная задача для всех, в том числе и для нас. В прошлом сезоне нам удалось выиграть здесь, потому что мы забили гол со стандартного положения, выйдя вперед 1:0, а затем нам пришлось очень упорно защищаться.

Никогда не знаешь, что могло бы случиться после 1:1, но в целом они были лучшей командой. Мы должны улучшиться, это мы знаем, но мне не нужна была эта игра, чтобы это понять. Но мне понравилась наша игра во втором тайме, потому что команды, которые иногда испытывают трудности, команды, которые проигрывают здесь 3:0, обычно сдаются, но я этого не увидел от нас. Я увидел команду, которая пыталась вернуться в игру, у нас были моменты, чтобы это сделать, но сегодня этого было недостаточно».

По теме:
Юрий ВИРТ: «Сами себе попривозили моменты. Нужно принять этот удар»
Валерий КУЦЕНКО: «Не хватило концентрации на последние минуты»
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Арне Слот пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Футбол | 10 ноября 2025, 09:17 7
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола

Сергей Ященко призвал Андрея Ярмоленко завершить карьеру

«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
Футбол | 10 ноября 2025, 10:33 4
«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:2, украинец сыграл весь поединок

Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера
Футбол | 10.11.2025, 11:22
Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера
Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09.11.2025, 18:51
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 13
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 7
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 212
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 5
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем