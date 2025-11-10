В Европе выступили с жесткой критикой звезды сборной Украины

Известный французский портал Canal Supporters раскритиковал украинского футболиста «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче с «Лионом».

«Главное разочарование матча – это Илья Забарный. Выйдя в стартовом составе рядом с Виллианом Пачо, украинский игрок испытывал трудности против нападающих Лиона, он снова был близок к тому, чтобы заработать пенальти, защищаясь с высоко поднятыми руками в первом тайме. Забарный играет неудачно уже несколько матчей подряд», – говорится в статье издания.

9 ноября ПСЖ провел выездной матч 12-го тура Лиги 1 2025/26 против команды Лион. Коллективы сыграли на стадионе Парк Олимпик Лион. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.