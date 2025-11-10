Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Европе выступили с жесткой критикой звезды сборной Украины
Франция
В Европе выступили с жесткой критикой звезды сборной Украины

Журналисты портала Canal Supporters раскритиковали Илью Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский портал Canal Supporters раскритиковал украинского футболиста «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче с «Лионом».

«Главное разочарование матча – это Илья Забарный. Выйдя в стартовом составе рядом с Виллианом Пачо, украинский игрок испытывал трудности против нападающих Лиона, он снова был близок к тому, чтобы заработать пенальти, защищаясь с высоко поднятыми руками в первом тайме. Забарный играет неудачно уже несколько матчей подряд», – говорится в статье издания.

9 ноября ПСЖ провел выездной матч 12-го тура Лиги 1 2025/26 против команды Лион. Коллективы сыграли на стадионе Парк Олимпик Лион. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лион Илья Забарный Лион - ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник
Victor673256ua
Втім оцінка у Забарного далеко не найгірша
Обсервер Влад
Все тому, що це ніяка не "зірка", як це постійно ввижається у фантазіях авторів заголовків спорт.уа
