Известны оценки Трубина и Судакова после сенсационной потери очков Бенфикой
Лиссабонский клуб не сумел обыграть «Каза Пия» в матче чемпионата Португалии
В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Каза Пия». Встреча сенсационно завершилась вничью, несмотря на статус явного фаворита «орлов».
В стартовом составе лиссабонского клуба вышли два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Аналитический портал Sofascore опубликовал оценки футболистов после завершения противостояния.
Трубин отбил пенальти на 65-й минуте, но пропустил автогол после неудачного удара Араужу. Украинский вратарь получил оценку 6,4. Игру Судакова, который отметился забитым мячом, оценили в 7,5 баллов.
Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Каза Пия» Ренато Нага – он появился на поле на 76-й минуте и вырвал для команды ничью.
Оценки игроков в матче чемпионата Португалии Бенфика – Каза Пия
