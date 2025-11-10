Известны оценки Трубина и Судакова после сенсационной потери очков Бенфикой

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Каза Пия». Встреча сенсационно завершилась вничью, несмотря на статус явного фаворита «орлов».

В стартовом составе лиссабонского клуба вышли два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Аналитический портал Sofascore опубликовал оценки футболистов после завершения противостояния.

Трубин отбил пенальти на 65-й минуте, но пропустил автогол после неудачного удара Араужу. Украинский вратарь получил оценку 6,4. Игру Судакова, который отметился забитым мячом, оценили в 7,5 баллов.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Каза Пия» Ренато Нага – он появился на поле на 76-й минуте и вырвал для команды ничью.

Оценки игроков в матче чемпионата Португалии Бенфика – Каза Пия