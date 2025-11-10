Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны оценки Трубина и Судакова после сенсационной потери очков Бенфикой
Португалия
10 ноября 2025, 10:11 |
782
0

Известны оценки Трубина и Судакова после сенсационной потери очков Бенфикой

Лиссабонский клуб не сумел обыграть «Каза Пия» в матче чемпионата Португалии

10 ноября 2025, 10:11 |
782
0
Известны оценки Трубина и Судакова после сенсационной потери очков Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Каза Пия». Встреча сенсационно завершилась вничью, несмотря на статус явного фаворита «орлов».

В стартовом составе лиссабонского клуба вышли два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Аналитический портал Sofascore опубликовал оценки футболистов после завершения противостояния.

Трубин отбил пенальти на 65-й минуте, но пропустил автогол после неудачного удара Араужу. Украинский вратарь получил оценку 6,4. Игру Судакова, который отметился забитым мячом, оценили в 7,5 баллов.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Каза Пия» Ренато Нага – он появился на поле на 76-й минуте и вырвал для команды ничью.

Оценки игроков в матче чемпионата Португалии Бенфика Каза Пия

По теме:
Анатолий Трубин отразил 5 пенальти в составе Бенфики
Забарный узнал свою оценку после непростой победы в матче с Лионом
ФОТО. Без эмоций: Судаков стал лучшим игроком матча Бенфики
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Каза Пия Анатолий Трубин Георгий Судаков оценки SofaScore
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА: «В ворота Динамо не дали пенальти, потом придумали левый»
Футбол | 10 ноября 2025, 08:55 0
Экс-арбитр ФИФА: «В ворота Динамо не дали пенальти, потом придумали левый»
Экс-арбитр ФИФА: «В ворота Динамо не дали пенальти, потом придумали левый»

Сергей Шебек недоволен работой Николая Балакина в матче киевской команды против ЛНЗ

Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09 ноября 2025, 17:30 200
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде

«Фиолетовые» одолели чемпионов Украины, до этого обыграв «горняков»

Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 10.11.2025, 09:47
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковского предупредили, что один украинец не соответствует уровню Динамо
Футбол | 10.11.2025, 06:02
Шовковского предупредили, что один украинец не соответствует уровню Динамо
Шовковского предупредили, что один украинец не соответствует уровню Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса
Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса
08.11.2025, 22:46 3
Теннис
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 5
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 7
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем