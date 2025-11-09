Экс-судья ФИФА раскритиковал работу арбитра в матче Динамо – ЛНЗ

Экс-судья ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о качестве судейства в центральном матче 12-го тура УПЛ между «Динамо» и ЛНЗ, который завершился победой черкасской команды – 1:0.

«Даже не вспомню, когда наш ведущий арбитр Николай Балакін выполнял свои обязанности настолько неуверенно. Не исключаю, что он испытывал психологическое давление, ведь это уже не первый раз, проживая в Киеве, обслуживал матчи с участием местной команды. И даже небольшая ошибка могла восприниматься неоднозначно.

Я не имею права обвинять Балакіна в предвзятости, но то, что в его действиях чувствовалась нервозность – не сомневаюсь. Уже в дебюте рефери мог наказать динамовцев пенальти, когда Михайленко пытался сыграть в мяч, а к воротам прорвался реактивный Проспер. Почему-то на это нарушение не отреагировал и арбитр VAR Денис Шурман.

Во втором тайме арбитр после падения Дениса Попова в штрафной площади гостей поспешил указать на 11-метровую отметку. Однако после подсказки Шурмана и просмотра видеоповтора эпизода отменил свое решение. Сделал правильно, так как в этом игровом моменте была взаимная борьба Попова и черкасского игрока Назария Муравского. А в компенсированное время показал Тарасу Михавку желтую карточку, хотя динамовец правил не нарушал».

