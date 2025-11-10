Хет-трик от Левадовски, гол Ямаля. Барселона приблизилась к Реалу
Каталонцы переиграли «Сельту» и поднялись на второе место
9 ноября в 22:00 начался заключительный матч 12-го тура чемпионата Испании.
Каталонская «Барселона» приехала в гости к «Сельте», которая принимала соперника в городе Виго на арене «Эстадио Балаидос».
Героем встречи стал польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, которому удалось оформить хет-трик и принести победу своей команде.
Благодаря усилиям Роберта и одному голу Ламина Ямаля каталонский клуб обыграл соперника (4:2) и поднялся на второе место в лиге.
Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября
«Сельта» – «Барселона» – 2:4
Голы: Каррейра, 11, Иглесиас, 43 – Левандовски, 10 (пен.), 37, 74, Ямаль, 45+4
Фолы: 13-10
Желты карточки: 1-5
Красные карточки: 0-1.
Это ещё штук 10 фолов не зафиксировал у Сельты.