Хет-трик от Левадовски, гол Ямаля. Барселона приблизилась к Реалу

9 ноября в 22:00 начался заключительный матч 12-го тура чемпионата Испании.

Каталонская «Барселона» приехала в гости к «Сельте», которая принимала соперника в городе Виго на арене «Эстадио Балаидос».

Героем встречи стал польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, которому удалось оформить хет-трик и принести победу своей команде.

Благодаря усилиям Роберта и одному голу Ламина Ямаля каталонский клуб обыграл соперника (4:2) и поднялся на второе место в лиге.

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Сельта» – «Барселона» – 2:4

Голы: Каррейра, 11, Иглесиас, 43 – Левандовски, 10 (пен.), 37, 74, Ямаль, 45+4

Фотогалерея матча: