Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 22:06 | Обновлено 09 ноября 2025, 22:16
Шахтер в 10-й раз в истории чемпионатов Украины забил 7+ голов

В этот раз жертвой горняков стал СК Полтава

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в 10-й раз в своей истории забил 7+ голов в матче чемпионата Украины.

Произошло это в 12 туре УПЛ, в котором горняки на «Арене Львов» победили СК Полтава со счетом 7:1.

Вспомним все матчи донецкого клуба в чемпионатах Украины, в которых они забивали 7 или больше голов.

Матчи Шахтера в чемпионатах Украины, в которых горняки забили 7+ голов

  • 1997: Шахтер – Торпедо – 9:1
  • 1998: Шахтер – СК Николаев – 7:0
  • 1998: Шахтер – Ворскла – 7:3
  • 2000: Шахтер – Металлист – 8:0
  • 2001: Нива Т. – Шахтер – 0:7
  • 2015: Говерла – Шахтер – 3:7
  • 2015: Заря – Шахтер – 1:7
  • 2016: Шахтер – Металлист – 8:1
  • 2023: Шахтер – Металлист 1925 – 7:0
  • 2025: Шахтер – СК Полтава – 7:1
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
