Шахтер в 10-й раз в истории чемпионатов Украины забил 7+ голов
В этот раз жертвой горняков стал СК Полтава
Донецкий Шахтер в 10-й раз в своей истории забил 7+ голов в матче чемпионата Украины.
Произошло это в 12 туре УПЛ, в котором горняки на «Арене Львов» победили СК Полтава со счетом 7:1.
Вспомним все матчи донецкого клуба в чемпионатах Украины, в которых они забивали 7 или больше голов.
Матчи Шахтера в чемпионатах Украины, в которых горняки забили 7+ голов
- 1997: Шахтер – Торпедо – 9:1
- 1998: Шахтер – СК Николаев – 7:0
- 1998: Шахтер – Ворскла – 7:3
- 2000: Шахтер – Металлист – 8:0
- 2001: Нива Т. – Шахтер – 0:7
- 2015: Говерла – Шахтер – 3:7
- 2015: Заря – Шахтер – 1:7
- 2016: Шахтер – Металлист – 8:1
- 2023: Шахтер – Металлист 1925 – 7:0
- 2025: Шахтер – СК Полтава – 7:1
