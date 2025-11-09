Шахтер в 10-й раз в истории чемпионатов Украины забил 7+ голов

Донецкий Шахтер в 10-й раз в своей истории забил 7+ голов в матче чемпионата Украины.

Произошло это в 12 туре УПЛ, в котором горняки на «Арене Львов» победили СК Полтава со счетом 7:1.

Вспомним все матчи донецкого клуба в чемпионатах Украины, в которых они забивали 7 или больше голов.

Матчи Шахтера в чемпионатах Украины, в которых горняки забили 7+ голов