Тренер Александрии нашел причины провала в матче с Полесьем

Тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко нашел объяснения тому, почему его команда проиграла с разгромным счетом «Полесью» в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3).

«На мой взгляд, мы проиграли игру из-за стандартов – так я оцениваю этот матч.

«Полесье» использовало свои возможности со стандартных положений. Мы, к сожалению, свои моменты снова не реализовали.

Были шансы изменить ход встречи. К сожалению, на первых минутах и первого, и второго таймов мы допускаем ошибки при угловых «Полесья» – и за это соперник нас наказывает.

Сегодня мы имеем такой результат именно из-за стандартных положений», – сказал Нестеренко.