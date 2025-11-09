Тренер Александрии нашел причины провала в матче с Полесьем
Кирилл Нестеренко объяснил, благодаря чему победили житомиряне
Тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко нашел объяснения тому, почему его команда проиграла с разгромным счетом «Полесью» в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3).
«На мой взгляд, мы проиграли игру из-за стандартов – так я оцениваю этот матч.
«Полесье» использовало свои возможности со стандартных положений. Мы, к сожалению, свои моменты снова не реализовали.
Были шансы изменить ход встречи. К сожалению, на первых минутах и первого, и второго таймов мы допускаем ошибки при угловых «Полесья» – и за это соперник нас наказывает.
Сегодня мы имеем такой результат именно из-за стандартных положений», – сказал Нестеренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
9 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги
Известный тренер – о Шумахере