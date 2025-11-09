Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 21:48 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:49
Тренер Александрии нашел причины провала в матче с Полесьем

Кирилл Нестеренко объяснил, благодаря чему победили житомиряне

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко нашел объяснения тому, почему его команда проиграла с разгромным счетом «Полесью» в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3).

«На мой взгляд, мы проиграли игру из-за стандартов – так я оцениваю этот матч.

«Полесье» использовало свои возможности со стандартных положений. Мы, к сожалению, свои моменты снова не реализовали.

Были шансы изменить ход встречи. К сожалению, на первых минутах и первого, и второго таймов мы допускаем ошибки при угловых «Полесья» – и за это соперник нас наказывает.

Сегодня мы имеем такой результат именно из-за стандартных положений», – сказал Нестеренко.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье Кирилл Нестеренко пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
VIPsector1
Навіщо?! Навіщо ти наговорюєш на команду?! Всі розуміють, що програли сьогодні через тих клятих ультрас. І вчора, і позавчора…
