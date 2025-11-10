«Вы хотите унизить?» Шовковский разозлился после поражения в матче с ЛНЗ

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский разозлился на журналиста после матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги с ЛНЗ (0:1), который состоялся в воскресенье, 9 ноября.

Наставнику «бело-синим» не понравился вопрос о будущих соперниках, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

– Далее будто календарь проще. Что вы говорите ребятам – дальше будете набирать очки?

– Что это за вопрос «далее будем набирать очки»? Что вы имеете в виду? Объясните, пожалуйста, суть вопроса.

– Я имею в виду, что дальше идут команды, которые размещаются ниже в турнирной таблице. Может быть, вы там надеетесь больше очков забрать?

– Сейчас вы те команды, которые находятся в нижней части таблицы, хотите каким-то образом унизить, говоря об этом сами?

– Ни в коем случае. Просто...

– В вашем вопросе звучит именно это.

– Вы просто неправильно поняли. Я объяснял немного иначе – что дальше команды идут из нижней части турнирной таблицы, и поэтому, возможно, там вы надеетесь больше набрать зачетные баллы.

– Мы надеемся в каждом матче играть исключительно на победу. Однако это не всегда получается, есть определенные обстоятельства, которые влияют на результат, – рассказал Шовковский.