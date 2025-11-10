Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вы хотите унизить?» Шовковский разозлился после поражения в матче с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 07:37 |
876
0

«Вы хотите унизить?» Шовковский разозлился после поражения в матче с ЛНЗ

Наставнику киевского «Динамо» не понравился вопрос о будущих соперниках команды

10 ноября 2025, 07:37 |
876
0
«Вы хотите унизить?» Шовковский разозлился после поражения в матче с ЛНЗ
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский разозлился на журналиста после матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги с ЛНЗ (0:1), который состоялся в воскресенье, 9 ноября.

Наставнику «бело-синим» не понравился вопрос о будущих соперниках, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

– Далее будто календарь проще. Что вы говорите ребятам – дальше будете набирать очки?

– Что это за вопрос «далее будем набирать очки»? Что вы имеете в виду? Объясните, пожалуйста, суть вопроса.

– Я имею в виду, что дальше идут команды, которые размещаются ниже в турнирной таблице. Может быть, вы там надеетесь больше очков забрать?

– Сейчас вы те команды, которые находятся в нижней части таблицы, хотите каким-то образом унизить, говоря об этом сами?

– Ни в коем случае. Просто...

– В вашем вопросе звучит именно это.

– Вы просто неправильно поняли. Я объяснял немного иначе – что дальше команды идут из нижней части турнирной таблицы, и поэтому, возможно, там вы надеетесь больше набрать зачетные баллы.

– Мы надеемся в каждом матче играть исключительно на победу. Однако это не всегда получается, есть определенные обстоятельства, которые влияют на результат, – рассказал Шовковский.

По теме:
ВИДЕО. Милевский показал, как переживает отключения света. Как и все
ТУРАН: «Это была своеобразная пощечина. И Шахтер вернулся в игру сильнее»
Экс-судья ФИФА раскритиковал работу арбитра в матче Динамо – ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: FootballHub
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы
Футбол | 10 ноября 2025, 07:17 0
Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы
Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы

Украинский форвард был вынужден покинуть поле в первом тайме матча с «Удинезе»

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:23 32
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо шансов нет вообще. Попались слабые соперники»
Футбол | 10.11.2025, 04:22
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо шансов нет вообще. Попались слабые соперники»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо шансов нет вообще. Попались слабые соперники»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09.11.2025, 09:14
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Enthiran
В КУ очков не начисляют.
Ответить
0
Популярные новости
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 198
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 12
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем