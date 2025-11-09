Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 ноября 2025, 19:05 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:06
232
0

ВИДЕО. Головой в угол. Холанд исправился и отправил мяч в ворота Ливерпуля

Манчестер Сити вышел вперед на 29-й минуте суперматча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Манчестер Сити вышел вперед на 29-й минуте.

Форвард хозяев Эрлинг Холанд открыл счет ударом головой (1:0). Ранее он не забил пенальти

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 29 мин

По теме:
Рома – Удинезе – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. За первые 15 минут 2-го тайма матча Шахтер – Полтава забито 3 гола
ВИДЕО. Дальний удар плюс рикошет. Нико Гонсалес удвоил перевес Ман Сити
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Ливерпуль видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
