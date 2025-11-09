Англия09 ноября 2025, 19:05 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:06
ВИДЕО. Головой в угол. Холанд исправился и отправил мяч в ворота Ливерпуля
Манчестер Сити вышел вперед на 29-й минуте суперматча АПЛ
9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Манчестер Сити вышел вперед на 29-й минуте.
Форвард хозяев Эрлинг Холанд открыл счет ударом головой (1:0). Ранее он не забил пенальти
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 29 мин
