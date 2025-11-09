Сможет ли Холанд сегодня побить рекорд Ширера?
Для этого норвежцу необходимо сделать дубль в матче против Ливерпуля
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд близок к тому, чтобы превзойти достижение Алана Ширера в АПЛ по количеству матчей, которые были необходимы для первых 100 забитых голов в чемпионате.
Сейчас в активе норвежца 98 голов у АПЛ в 107 матчах. Алан Ширер забил свои первые 100 голов в 124 поединках.
То есть, в запасе у Холанда есть 16 матчей, в которых ему нужно забить всего два мяча.
Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 100 забитых мячей в АПЛ
- 124 – Алан Ширер (Англия)
- 141 – Гарри Кейн (Англия)
- 147 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 160 – Тьерри Анри (Франция)
- 162 – Мохамед Салах (Египет)
- 173 – Ян Райт (Англия)
- 175 – Робби Фаулер (Англия)
Холанд может побить рекорд Ширера уже сегодня, в матче 11-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити будет принимать Ливерпуль.
Этот матч также станет историческим и из-за другого события. Напомним, что эта игра станет 1000-й в тренерской карьере Пепа Гвардиолы.
Erling Haaland needs to score two goals within his next 16 league appearances to beat Alan Shearer's record of reaching 100 Premier League goals inside 124 games.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 9, 2025
Can he score a brace on Sunday versus Liverpool and reach 100 goals in just 108 PL apps?#ad | @Betfair |… pic.twitter.com/0aKUApFa3H
