Англия
09 ноября 2025, 13:24 | Обновлено 09 ноября 2025, 13:25
Сможет ли Холанд сегодня побить рекорд Ширера?

Для этого норвежцу необходимо сделать дубль в матче против Ливерпуля

Сможет ли Холанд сегодня побить рекорд Ширера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд близок к тому, чтобы превзойти достижение Алана Ширера в АПЛ по количеству матчей, которые были необходимы для первых 100 забитых голов в чемпионате.

Сейчас в активе норвежца 98 голов у АПЛ в 107 матчах. Алан Ширер забил свои первые 100 голов в 124 поединках.

То есть, в запасе у Холанда есть 16 матчей, в которых ему нужно забить всего два мяча.

Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 100 забитых мячей в АПЛ

  • 124 – Алан Ширер (Англия)
  • 141 – Гарри Кейн (Англия)
  • 147 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 160 – Тьерри Анри (Франция)
  • 162 – Мохамед Салах (Египет)
  • 173 – Ян Райт (Англия)
  • 175 – Робби Фаулер (Англия)

Холанд может побить рекорд Ширера уже сегодня, в матче 11-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити будет принимать Ливерпуль.

Этот матч также станет историческим и из-за другого события. Напомним, что эта игра станет 1000-й в тренерской карьере Пепа Гвардиолы.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Эрлинг Холанд Алан Ширер
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
