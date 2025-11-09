Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 11:47 | Обновлено 09 ноября 2025, 11:48
Защитник Руха: «Трудно объяснить те голы, которые залетают в наши ворота»

Виталий Холод считает, что команде очень не везет

ФК Рух. Віталій Холод

Защитник «Руха» Виталий Холод прокомментировал поражение команды в выездном матче 12-го тура УПЛ с «Вересом» (0:1).

«Уже который матч подряд мы создаем много моментов, полностью по игре превосходим своего соперника по качеству игры, но нам просто не удается реализовать эти возможности. В то же время трудно объяснить те голы, которые залетают в наши ворота. Это просто какое-то невезение. Мы пропускаем из ничего – просто неудачные рикошеты, пенальти, голы после угловых.

Гол со штрафного – единственный момент, который создал «Верес». «Рух» же, в свою очередь, имел много шансов забить, в том числе я не реализовал хорошую возможность, с ударом Фаала справился голкипер. Мы же, повторюсь, пропускаем из ничего.

Очень обидно, что мы не можем забить гол. Команда хорошо играет, много создает впереди. Но мяч упорно не залетает в сетку. Нам нужно проанализировать все это и сделать правильные выводы. Мы не можем падать духом – следует двигаться вперед и брать свои очки в следующих матчах».

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федик назвал эпизод, который стал ключевым в поражении команды в матче с «Вересом».

Виталий Холод Рух Львов Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес - Рух
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
