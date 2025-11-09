Защитник Руха: «Трудно объяснить те голы, которые залетают в наши ворота»

Защитник «Руха» Виталий Холод прокомментировал поражение команды в выездном матче 12-го тура УПЛ с «Вересом» (0:1).

«Уже который матч подряд мы создаем много моментов, полностью по игре превосходим своего соперника по качеству игры, но нам просто не удается реализовать эти возможности. В то же время трудно объяснить те голы, которые залетают в наши ворота. Это просто какое-то невезение. Мы пропускаем из ничего – просто неудачные рикошеты, пенальти, голы после угловых.

Гол со штрафного – единственный момент, который создал «Верес». «Рух» же, в свою очередь, имел много шансов забить, в том числе я не реализовал хорошую возможность, с ударом Фаала справился голкипер. Мы же, повторюсь, пропускаем из ничего.

Очень обидно, что мы не можем забить гол. Команда хорошо играет, много создает впереди. Но мяч упорно не залетает в сетку. Нам нужно проанализировать все это и сделать правильные выводы. Мы не можем падать духом – следует двигаться вперед и брать свои очки в следующих матчах».