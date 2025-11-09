Иван ФЕДЫК: «Этот эпизод повлиял на игру против Вереса»

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против ровенского Вереса в 12-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Обе команды сегодня продемонстрировали равную игру. На ваш взгляд, каков был ключевой эпизод этого поединка?

–Ключевым эпизодом был пенальти, который арбитр сначала назначил, а затем отменил свое решение. Это повлияло на игру. И опять же, любой удар, рикошеты – в наши ворота залетают нелогичные голы. В этом матче штрафной почти из центра поля, рикошет, мы пропускаем. А в конце игры не можем забить в пустые ворота. Это было и в предыдущих матчах, поэтому с этим нужно бороться.

– Эдсон получил четвертую в сезоне желтую карточку и пропустит следующий матч. Насколько это повлияет на команду, какую ротацию вы примените в следующем туре?

– Конечно, потеря Эдсона повлияет на команду. Даже на этой неделе часть игроков основного состава не тренировалась в общей группе. Нам будет о чем подумать, выбирая состав на следующий поединок.

– «Рух» продуцирует игроков для юношеских и молодежной сборных Украины, имеет много качественных питомцев. Будете ли в следующих турах больше доверять молодежи и проведете ротацию в составе?

– Мы будем смотреть на то, кто может нас усилить, и будем привлекать этих игроков в тренировочный процесс.

– Сейчас у «Руха» неутешительные результаты. Как игроки реагируют на это?

– Мы не должны были проигрывать в предыдущих матчах. Могли выигрывать у «Карпат», но нужно реализовывать свои моменты. Пока, к сожалению, команда не может забивать голы, – сказал Федык.