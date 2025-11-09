Защитник Оболони похвалил игрока Эпицентра за нереализацию моментов
Максим Грисьо рассказал о том, как «пивовары» прервали серию неудач
Программа 12-го тура УПЛ открывалась матчем «Эпицентр» – «Оболонь», в котором киевляне удержали победу – 2:1.
Защитник «Оболони» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему гости, забив два гола подряд, отдали инициативу подолянам.
«Для «Оболони» уже привычно с первых минут действовать агрессивно, заставлять соперника ошибаться и стараться забить быстрый гол. А в Тернополе, где «Эпицентр» проводит домашние матчи, нам это удалось дважды.
Трудно сказать, почему мы потом начали действовать с оглядкой на тыл, ведь такой установки от тренерского штаба не было. Наверное, вмешалась психология. Очень хотелось наконец прервать серию неудач. И чуть не поплатились. Подоляне уверенно контролировали мяч, их атаки накатывались на наши владения, и когда они сократили отставание в счёте до минимума, не обошлось без удачи. Дважды нападающий «Эпицентра» Борячук промахивался с выгодных позиций.
Конечно, мы очень довольны, что добытые три очка помогли закрепиться в середине турнирной таблицы, но во время ноябрьской паузы в чемпионате обязательно выясним, почему во втором тайме в Тернополе у нас возникли проблемы с контратаками».
Ранее форвард «Оболони» рассказал о победе над «Эпицентром».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде
Мелисса Сатта считает себя жертвой сексизма
Фантазія вашого автора якась витончено-хвороблива. Що саме він вважає за похвалу не зрозуміє навіть людина з найвищим IQ....