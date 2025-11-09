Больше одного мяча Динамо не забьет. Прогноз на центральный матч тура в УПЛ

Сегодня в УПЛ встретятся «Динамо» и ЛНЗ, вторая и третья команды турнирной таблицы. Cвой прогноз на этом матч сайту Sport.ua эксклюзивно дал известный отечественный тренер Александр Бабич.

– Кто бы еще перед началом сезона мог предположить, что это может быть центральный матч тура, – сказал Бабич. – Но факт остается фактом. Потихоньку, но черкасская команда взобралась наверх и уже продолжительное время находится среди лидеров.

ЛНЗ демонстрирует надежную игру в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Команда Виталия Пономарева хорошо выбегает в контратаки и это показал поединок против «Шахтера».

«Динамо» будет сложно, так как в мид-уик они провели еврокубковый поединок. При этом, если киевляне будут раскрываться, то могут возникнуть проблемы. Защитники «бело-синих» не всегда правильно выдерживают баланс, совершая ошибки при переходе из атаки в оборону.

Тем не менее, динамовцы учтут ошибки «горняков» и будут, на мой взгляд, действовать с максимальной концентрацией, что позволит команде Александра Шовковского выиграть. Счет? Много голов не будет. 1:0.