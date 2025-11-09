Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Больше одного мяча Динамо не забьет. Прогноз на центральный матч тура в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 08:40 |
304
1

Больше одного мяча Динамо не забьет. Прогноз на центральный матч тура в УПЛ

Известный украинский тренер Александр Бабич назвал счет поединка «Динамо» – ЛНЗ

09 ноября 2025, 08:40 |
304
1 Comments
Больше одного мяча Динамо не забьет. Прогноз на центральный матч тура в УПЛ
Динамо. ЛНЗ – Динамо

Сегодня в УПЛ встретятся «Динамо» и ЛНЗ, вторая и третья команды турнирной таблицы. Cвой прогноз на этом матч сайту Sport.ua эксклюзивно дал известный отечественный тренер Александр Бабич.

– Кто бы еще перед началом сезона мог предположить, что это может быть центральный матч тура, – сказал Бабич. – Но факт остается фактом. Потихоньку, но черкасская команда взобралась наверх и уже продолжительное время находится среди лидеров.

ЛНЗ демонстрирует надежную игру в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Команда Виталия Пономарева хорошо выбегает в контратаки и это показал поединок против «Шахтера».

«Динамо» будет сложно, так как в мид-уик они провели еврокубковый поединок. При этом, если киевляне будут раскрываться, то могут возникнуть проблемы. Защитники «бело-синих» не всегда правильно выдерживают баланс, совершая ошибки при переходе из атаки в оборону.

Тем не менее, динамовцы учтут ошибки «горняков» и будут, на мой взгляд, действовать с максимальной концентрацией, что позволит команде Александра Шовковского выиграть. Счет? Много голов не будет. 1:0.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Александр Бабич Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09 ноября 2025, 07:20 7
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Футбол | 08.11.2025, 09:02
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08.11.2025, 07:40
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Футбол | 09.11.2025, 06:44
Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
с большой вероятностью будет опять потеря очков. Динамо в четверг провело очень интенсивный матч со Зриньски. На восстановление после дороги практически один день. А Пономарев всегда предлагает очень интенсивный прессинг и высокие скорости.
Будет очень трудный матч.
Ответить
0
Популярные новости
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 6
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
07.11.2025, 13:21 20
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
07.11.2025, 11:05 1
Хоккей
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем