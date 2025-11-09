Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»

Главный тренер ЛНЗ рассказал о том, как они в Киеве будут биться за положительный результат

ЛНЗ. Виталий Пономарев

Лучшим тренером УПЛ в октябре был выбран наставник ЛНЗ Виталий Пономарев, который в четырех матчах со своей командой добыл максимальный результат. Особняком, конечно же, стоит разгромный выигрыш у «Шахтера» (4:1).

Впрочем, почивать на лаврах некогда, нужно продолжать доказывать свою состоятельность. А впереди у черкасской команды не менее важный экзамен – матч с действующим чемпионом Украины «Динамо». Накануне этого противостояния Виталий Пономарев дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua.

– Виталий Юрьевич, сегодня вас ждет очень сложный поединок против действующего чемпиона «Динамо». ЛНЗ готов к этому вызову?
– Мы в каждой игре стремимся играть на победу и к каждому поединку серьезно готовимся. Считаю, что те матчи, которые были в нынешнем сезоне, ЛНЗ провел на достаточно серьезном уровне. Безусловно, были разные результаты, но в целом, считаю, наша команда на данный момент, является конкурентоспособной. Верю, что так будет и в поединке с «Динамо».

– «Динамо» с позитивными эмоциями подходит к этому матчу после уверенного выигрыша в Лиге конференций. Это минус для ЛНЗ?
– Конечно, победа в Лиге конференций над «Зриньски» была важна для киевлян с психологической точки зрения. Тем более, что до этого у них было два сложных поединка против «Шахтера». Тем не менее, у нас нет выбора (улыбается), мы анализируем и готовимся к этой игре. У нас есть свои планы, и мы попытаемся их реализовать.

– Чем силен предстоящий соперник?
– В первую очередь у чемпиона достаточно индивидуально сильных исполнителей. Хорошая лавка запасных, что не будет влиять на потенциал коллектива. И последний матч в Лиге конференций показал, что у динамовцев улучшилась, по крайней мере, по сравнению с началом сезона, командная игра. Киевляне, как мне показалось, стали более организованными.

ЛНЗ. Шахтер – ЛНЗ

– Прошел месяц, но до сих пор много, кто вспоминает крупную победу ЛНЗ над «Шахтером». Был ли этот поединок лучшим в вашей тренерской карьере?
– Конечно, если смотреть на результат (4:1), то он наилучший, но с точки зрения исполнения были не менее качественные матчи, когда я возглавлял «Рух». Кстати, с тем же «Динамо» на выезде. Но то, что поединок против «Шахтера» был качественным в тактическом плане, и будет стоять особняком для меня и команды, в этом я не сомневаюсь.

– Предстоящий матч может быть чем-то похож на игру с «горняками» или вы готовите новый сюрприз для гранда?
– К каждому сопернику мы готовимся индивидуально и в матчах с каждым соперником стараемся использовать разную схему игры. Поединок с «Динамо» не будет исключением, поскольку это две разные команды с «Шахтером». Мы приготовили некоторые наработки, но как они сработают, покажет только сам матч.

– Специалисты хвалят вашу команду, но в тоже время замечают, что ЛНЗ не хватит на всю дистанцию. Что вы скажите по этому поводу?
– Где-то я соглашусь с этим мнением. Но мы всячески работаем в этом направлении, чтобы выглядеть более стабильно. Я во многих интервью говорил, что можно ярко выиграть один-два матча, однако важно поддерживать подобный ритм на всей дистанции. Только тогда можно говорить о стабильности и классе команды.

Мы только строим такой коллектив, и на данный момент он не есть полностью сформированным. Были матчи, когда мы добивались результата при рациональной игре, а было и такое, что при полном преимуществе ЛНЗ проигрывал.

ЛНЗ. Обах Проспер

– В вашей команде немало африканских футболистов. С ними легко работается или есть нюансы?
– Нюансы могут быть и с украинцами. Каждый футболист имеет свой характер, какие-то свои предпочтения, поэтому к каждому исполнителю нужно искать свой подход. Я к этому готов, но есть и общие условия, принципы игры команды, как и жизни внутри коллектива, и их, как бы тебе не хотелось, нужно выполнять, иначе достичь высоких целей будет нереально. У нас были разные ситуации, но те иностранцы, которые приняли наши условия, сейчас играют и приносят много пользы ЛНЗ.

– Тяжело иностранцам все объяснять через переводчика?
– Конечно, есть нюансы, хотя я и сам пытаюсь иногда общаться, но какие-то тонкости, конечно, на совести переводчика. Точно могу сказать, что украинским тренерам, чтобы идти в ногу со временем, а может, и работать за границей, крайне необходимо учить иностранный язык.

– Понятно, что в матче с «Динамо» вы будете настраивать свою команду на победу, но увезти очко из Киева тоже было бы неплохо…
– Это относительные вещи. Вы же видите, какая плотность в турнирной таблице, поэтому каждый был на вес золота. Я не буду расстроен ничьей с «Динамо», но при условии, что мои подопечные покажут тот футбол, который хочет видеть наш тренерский штаб.

– Вы сказали о плотности в турнирной таблице. Чемпионат, несмотря на упавший уровень, сейчас стал непредсказуемым.
– Это интересно для зрителей. Раньше была большая пропасть между «Динамо», «Шахтером» и остальными командами. А вот сейчас действительно, тяжело спрогнозировать итог любого поединка. Взять даже ЛНЗ: на выезде мы обыграли «Металлист 1915», «Полесье», «Шахтер», а дома проиграли на тот момент аутсайдеру «Вересу», а потом и «Александрии». Поэтому что-то угадать почти нереально (улыбается).

Полесье

– Какие цели стоят перед ЛНЗ в нынешнем чемпионате?
– Прежде всего, это строить конкурентоспособную команду и прочный, если можно так выразиться, клуб с его футбольной школой. При этом уже сейчас мы хотим побеждать, и если сможем, то не будем отказываться от каких-то больших успехов. Хотя понимаем, что важно быть стабильными, чего нам пока не хватает, и к чему мы стремимся.

Если вы имели ввиду попадание в еврокубки, то, на данный момент, мы к этому не готовы, поскольку нужно иметь достойную лавку запасных, все нужно делать последовательно и мудро. ЛНЗ не сможет играть на одном уровне через два дня на третий. Мы видим, где у нас хорошо, а чего нам не хватает. Поэтому работы очень много, и это хочу вам сказать, непростой процесс.

– Но ЛНЗ хочет в еврокубки?
– Думаю, что каждый клуб, команда, если желает развиваться, хочет в еврокубки. Но к этому нужно быть готовым и трезво анализировать ситуацию. Выйти туда, чтобы вылететь в первом раунде? Нет, это не наш путь. Очень хочется быть в групповом раунде. Но для этого, как я уже сказал, необходимо много условий. Верю, что рано или поздно ЛНЗ будет готов покорять эти вершины.

– Если абстрагироваться от еврокубковой зоны, кто в УПЛ, на ваш взгляд, будет бороться за топ-4?
– «Шахтер», «Динамо», ЛНЗ, «Полесье», «Кривбасс», «Колос», «Металлист 1925», «Заря» и «Карпаты». Любая из этих команд может быть в четверке. Вне всякого сомнения, фаворитами в этой компании стоят «Динамо» и «Шахтер», а потом идут «Полесье» и «Металлист 1925», у которых общий уровень готовности и вложений, пока находится выше, чем у остальных конкурентов.

Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Зриньски Мостар Рух Львов Шахтер Донецк Металлист 1925 Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Заря Луганск Колос Ковалевка статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Перець
Головне Динамо з  розслабленими булками не вийти на поле
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Тезко, але не цього разу. В другому колі, звісно, вболіватимемо за вас.
Але сьогодні для дечого мені потрібна перемога фаворитів (для турніру прогнозистів)😊
