Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»

Лучшим тренером УПЛ в октябре был выбран наставник ЛНЗ Виталий Пономарев, который в четырех матчах со своей командой добыл максимальный результат. Особняком, конечно же, стоит разгромный выигрыш у «Шахтера» (4:1).

Впрочем, почивать на лаврах некогда, нужно продолжать доказывать свою состоятельность. А впереди у черкасской команды не менее важный экзамен – матч с действующим чемпионом Украины «Динамо». Накануне этого противостояния Виталий Пономарев дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua.

– Виталий Юрьевич, сегодня вас ждет очень сложный поединок против действующего чемпиона «Динамо». ЛНЗ готов к этому вызову?

– Мы в каждой игре стремимся играть на победу и к каждому поединку серьезно готовимся. Считаю, что те матчи, которые были в нынешнем сезоне, ЛНЗ провел на достаточно серьезном уровне. Безусловно, были разные результаты, но в целом, считаю, наша команда на данный момент, является конкурентоспособной. Верю, что так будет и в поединке с «Динамо».

– «Динамо» с позитивными эмоциями подходит к этому матчу после уверенного выигрыша в Лиге конференций. Это минус для ЛНЗ?

– Конечно, победа в Лиге конференций над «Зриньски» была важна для киевлян с психологической точки зрения. Тем более, что до этого у них было два сложных поединка против «Шахтера». Тем не менее, у нас нет выбора (улыбается), мы анализируем и готовимся к этой игре. У нас есть свои планы, и мы попытаемся их реализовать.

– Чем силен предстоящий соперник?

– В первую очередь у чемпиона достаточно индивидуально сильных исполнителей. Хорошая лавка запасных, что не будет влиять на потенциал коллектива. И последний матч в Лиге конференций показал, что у динамовцев улучшилась, по крайней мере, по сравнению с началом сезона, командная игра. Киевляне, как мне показалось, стали более организованными.

ЛНЗ. Шахтер – ЛНЗ

– Прошел месяц, но до сих пор много, кто вспоминает крупную победу ЛНЗ над «Шахтером». Был ли этот поединок лучшим в вашей тренерской карьере?

– Конечно, если смотреть на результат (4:1), то он наилучший, но с точки зрения исполнения были не менее качественные матчи, когда я возглавлял «Рух». Кстати, с тем же «Динамо» на выезде. Но то, что поединок против «Шахтера» был качественным в тактическом плане, и будет стоять особняком для меня и команды, в этом я не сомневаюсь.

– Предстоящий матч может быть чем-то похож на игру с «горняками» или вы готовите новый сюрприз для гранда?

– К каждому сопернику мы готовимся индивидуально и в матчах с каждым соперником стараемся использовать разную схему игры. Поединок с «Динамо» не будет исключением, поскольку это две разные команды с «Шахтером». Мы приготовили некоторые наработки, но как они сработают, покажет только сам матч.

– Специалисты хвалят вашу команду, но в тоже время замечают, что ЛНЗ не хватит на всю дистанцию. Что вы скажите по этому поводу?

– Где-то я соглашусь с этим мнением. Но мы всячески работаем в этом направлении, чтобы выглядеть более стабильно. Я во многих интервью говорил, что можно ярко выиграть один-два матча, однако важно поддерживать подобный ритм на всей дистанции. Только тогда можно говорить о стабильности и классе команды.

Мы только строим такой коллектив, и на данный момент он не есть полностью сформированным. Были матчи, когда мы добивались результата при рациональной игре, а было и такое, что при полном преимуществе ЛНЗ проигрывал.

ЛНЗ. Обах Проспер

– В вашей команде немало африканских футболистов. С ними легко работается или есть нюансы?

– Нюансы могут быть и с украинцами. Каждый футболист имеет свой характер, какие-то свои предпочтения, поэтому к каждому исполнителю нужно искать свой подход. Я к этому готов, но есть и общие условия, принципы игры команды, как и жизни внутри коллектива, и их, как бы тебе не хотелось, нужно выполнять, иначе достичь высоких целей будет нереально. У нас были разные ситуации, но те иностранцы, которые приняли наши условия, сейчас играют и приносят много пользы ЛНЗ.

– Тяжело иностранцам все объяснять через переводчика?

– Конечно, есть нюансы, хотя я и сам пытаюсь иногда общаться, но какие-то тонкости, конечно, на совести переводчика. Точно могу сказать, что украинским тренерам, чтобы идти в ногу со временем, а может, и работать за границей, крайне необходимо учить иностранный язык.

– Понятно, что в матче с «Динамо» вы будете настраивать свою команду на победу, но увезти очко из Киева тоже было бы неплохо…

– Это относительные вещи. Вы же видите, какая плотность в турнирной таблице, поэтому каждый был на вес золота. Я не буду расстроен ничьей с «Динамо», но при условии, что мои подопечные покажут тот футбол, который хочет видеть наш тренерский штаб.

– Вы сказали о плотности в турнирной таблице. Чемпионат, несмотря на упавший уровень, сейчас стал непредсказуемым.

– Это интересно для зрителей. Раньше была большая пропасть между «Динамо», «Шахтером» и остальными командами. А вот сейчас действительно, тяжело спрогнозировать итог любого поединка. Взять даже ЛНЗ: на выезде мы обыграли «Металлист 1915», «Полесье», «Шахтер», а дома проиграли на тот момент аутсайдеру «Вересу», а потом и «Александрии». Поэтому что-то угадать почти нереально (улыбается).

Полесье

– Какие цели стоят перед ЛНЗ в нынешнем чемпионате?

– Прежде всего, это строить конкурентоспособную команду и прочный, если можно так выразиться, клуб с его футбольной школой. При этом уже сейчас мы хотим побеждать, и если сможем, то не будем отказываться от каких-то больших успехов. Хотя понимаем, что важно быть стабильными, чего нам пока не хватает, и к чему мы стремимся.

Если вы имели ввиду попадание в еврокубки, то, на данный момент, мы к этому не готовы, поскольку нужно иметь достойную лавку запасных, все нужно делать последовательно и мудро. ЛНЗ не сможет играть на одном уровне через два дня на третий. Мы видим, где у нас хорошо, а чего нам не хватает. Поэтому работы очень много, и это хочу вам сказать, непростой процесс.

– Но ЛНЗ хочет в еврокубки?

– Думаю, что каждый клуб, команда, если желает развиваться, хочет в еврокубки. Но к этому нужно быть готовым и трезво анализировать ситуацию. Выйти туда, чтобы вылететь в первом раунде? Нет, это не наш путь. Очень хочется быть в групповом раунде. Но для этого, как я уже сказал, необходимо много условий. Верю, что рано или поздно ЛНЗ будет готов покорять эти вершины.

– Если абстрагироваться от еврокубковой зоны, кто в УПЛ, на ваш взгляд, будет бороться за топ-4?

– «Шахтер», «Динамо», ЛНЗ, «Полесье», «Кривбасс», «Колос», «Металлист 1925», «Заря» и «Карпаты». Любая из этих команд может быть в четверке. Вне всякого сомнения, фаворитами в этой компании стоят «Динамо» и «Шахтер», а потом идут «Полесье» и «Металлист 1925», у которых общий уровень готовности и вложений, пока находится выше, чем у остальных конкурентов.