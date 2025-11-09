Ман Сити изменился. Топ-7 футболистов команды, которым это на руку

В сентябре «горожане» весь второй тайм просто отбивались от атак «Арсенала» (1:1). В последние 45 минут они держали мяч только 33% времени. Тогда мы уже зафиксировали: футбол команды изменился. Но предполагали, что это – решение под отдельного соперника и топ-матч. Однако на прошлой неделе «Ман Сити» проиграл владение «Борнмуту», на неделе в ЛЧ – «Боруссии». Обоих, кстати, обыграл довольно уверенно, 3:1 и 4:1 соответственно, так что никаких намеков на кризис. Только новый способ играть в футбол. С новыми приоритетами, согласно которым одновременное пребывание на поле и Савиньо, и Доку – норма, а капитанскую повязку получает иногда не кто-то с навыком сделать 100500 коротких пасов за поединок, а Холанд. «Ман Сити» вне топ-3 АПЛ по контролю мяча, зато в топ-2 по голам в контратаках. Такого никогда не было. Это новая команда с новыми ценностями.

Когда переживаешь такие изменения, то меняются и статус, ценность футболистов: некоторым становится удобнее/неудобно в новом стиле игры. Сегодня поговорим о главных бенефициарах революции в Манчестере. Кто больше всего выиграл от того, что Пеп «сошел с ума»?

7. Жереми Доку: имеет пространство

Getty Images/Global Images Ukraine

Самый быстрый футболист «Ман Сити» теперь имеет пространство для того, чтобы бежать. Дриблинг на месте имеет невысокую практическую ценность, а Доку иногда приходилось заниматься именно этим: его встречали по 2-3 соперника в позиционной обороне. Всех не пройти, поэтому необходимо было останавливаться, играть на сохранение мяча, пасовать назад. Но теперь по-другому. Доку получает меньше ситуаций, где нужно идти в дриблинг (удачных попыток стало 2.7 вместо 3.7), зато больше свободного пространства, в которое можно ворваться и отпасовать на партнера/пробить самому. По сравнению с прошлым сезоном в АПЛ Жереми стал в два раза чаще пасовать под удары. Уже отдал 4 ассиста в чемпионате и ЛЧ, за весь прошлый сезон – 8. Сейчас как рыба в воде. Не могу поставить на более высокую позицию исключительно из-за того, что играл достаточно хорошо и до смены стиля.

6. Нико Гонсалес: больше не ведет игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболиста покупали зимой с единственной целью: заменить Родри. Не навсегда, только временно. От него не ожидали сумасшедшего уровня, он должен был позже стать дублером, который несколько хуже будет выполнять функции испанца. Что в итоге? Провалился в первые полгода. Оказалось, что гораздо хуже контролирует мяч. После Нового года «Сити» играл лучше, чем до, но даже без такой выборки неудачных матчей, которые были у партнеров, Нико стал лишь №12 в команде по средней оценке Whoscored в АПЛ. За полгода забил только 1 гол, не отдал ассистов, не улучшил циркуляцию мяча в матчах «горожан». Казалось, что трансфер – плохой. Но теперь «Ман Сити» заиграл по-другому, и Нико стал полезным. Он в топ-3 команды по отборам/матч. В топ-7 по лучшей оценке. И больше не вынужден вести игру. Просто опорник. И ему это идет.

5. Эрлинг Холанд: забивает еще больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, играл хорошо и до того, как «Ман Сити» стал другим. Забивал. Бил рекорды. Но не был настолько важным. Да и отличался чуть меньше: сейчас в АПЛ идет на рекордный показатель голов при том, что и 36 мячей/38 туров выглядят какой-то фантастикой. Эрлинг забил в 11 из 12 последних поединков за «Ман Сити», в которых выходил на поле. То есть идет почти без осечек, на этом отрезке – стабильнее Мбаппе и Кейна как финишер. Это громкая заявка на Золотой мяч. В новом «Манчестер Сити» Эрлинг может бежать за спины соперникам, а не ждать мяч в чужой штрафной в статике. В составе «Боруссии» он забивал в основном именно в вертикальных атаках, это его стихия. Когда Холанд бежит, защитникам страшнее, чем когда он стоит на прямых ногах. Лучший футболист команды стал, возможно, лучшим в мире.

4. Омар Мармуш: делает то, что умеет лучше всего

Getty Images/Global Images Ukraine

До Нового года и переезда в Манчестер Мармуш уничтожал Бундеслигу: оформил 15+9 в 17 турах. А в Англии отличился только 7 раз с 16 попыток, без выдающегося матча с хет-триком – 4 в 15 поединках. И ни одного ассиста. Почему? Потому что оказался там, где ему некомфортно. Германию покидал в качестве футболиста с наибольшим количеством ударов в контратаках. В Англии же просто не было, куда делать рывки: защитники соперника становились у собственных ворот. Мармуш продолжал круто работать с мячом, но не мог реализовать свое лучшее качество. Возникал вопрос: а зачем он здесь вообще в таком случае? После смены стиля все вопросы исчезли. Омар пропустил в сезоне много из-за травм, но отличился голевым действием в обоих поединках с 60+ минутами на поле. Хорошо взаимодействует с Холандом. Наносит удары с более опасных позиций. Больше создает для партнеров. С новым стилем может быть звездой.

3. Савиньо: генерирует атаки

Getty Images/Global Images Ukraine

Он и Доку – одного поля ягоды. Оба – дриблеры, которые раскрывают игру в обе стороны. Благодаря им на поле «Ман Сити» способен создать больше шансов, из-за них «горожане» получают больше быстрых атак на свои ворота. Ну, получали. Теперь меньше проводят времени на чужой половине – меньше боятся контратак. Но если Доку чувствовал себя более-менее комфортно и был полезен и в игре против автобусов, то вот Савио – нет. Бразилец менее резкий. Более зависим от пространства и больше нуждается в ситуациях с изоляциями. И «Сити» теперь готов ему такие создавать. Именно Савио на неделе был главным оружием «Манчестера» в матче с «Боруссией» в атаке: порвал свой фланг, посадил оппонента на желтую, заставил защитника бояться отходить от него так, что тот ради этого даже Холанда и Фодена игнорировал. Без голевых действий, но ключевой футболист игры. В старом «Ман Сити» таких топ-матчей не имел.

2. Абдукодир Хусанов: отбирает и не пасует

Getty Images/Global Images Ukraine

Считаю правильным разместить максимально высоко в топе того, кто вообще не играл в старом «Сити», а для нового может стать ключевым футболистом. Хусанов после переезда в Манчестер сразу начал играть. Раз, два, три – а потом крепко присел на скамейку и месяцами не появлялся на поле. Причина проста: не подходил Пепу. Абдукодир – о действиях в защите, а не об эффективном владении. Мог отобрать мяч у Вини, но ошибиться под прессингом. Ну и никак не помогал готовить атаки. Для старого «Сити» такой набор навыков – приговор. Но не для нового. Теперь нужно только отбирать мячи, а создавать шансы могут и более креативные и техничные партнеры. Хусанов уже выходил в основе 4 раза подряд, в частности на топ-матчи с «Наполи» и «Арсеналом». И не проваливался, был надежным. От «не играет, потому что не подходит» до «лучший на позиции справа в команде» за одно лето и из-за смены подхода тренера.

1. Джиджи Доннарумма: вратарь здорового человека

Getty Images/Global Images Ukraine

Нойер совершил революцию в футболе и заставил каждого первого тренера хотеть иметь вратаря с топ-навыком игры ногами. И Пеп жаждал этого больше всех, поэтому искал. Сначала взял Браво, а потом нашел Эдерсона. И тот делал что-то нездоровое для вратарей: стабильно отдавал ассисты. А еще – готовил атаки, помогал выходить из-под прессинга… А отражать удары – это уже вторично. Гвардиола четко давал понять годами, что главное для него в кипере – качество его работы с мячом, а не на линии. И мы были уверены: у Пепа никогда не будет получать время кто-то, кто так себе играет ногами. А потом он подписал Доннарумму. Все эксперты спрашивали: зачем? Никто не понимал. Все помнили, как Джиджи ошибался в работе с круглым под давлением. Многие вспоминали: в решающих матчах ЛЧ итальянец имел установку просто выбивать.

В «Ман Сити» получил похожую. Для нового Пепа не так уж и важно, чтобы его вратарь начинал голевые атаки: теперь они стартуют не от собственных ворот, а где-то в районе центра поля, где «Ман Сити» возвращает себе мяч. Да и сохранять круглый под давлением также можно так себе: «горожане» больше не боятся защищаться и много времени проводить у собственных ворот. Поэтому от Доннаруммы требуют только быть надежным вратарем. Классическим кипером, который на линии ворот отражает удары, снимает подачи в штрафную площадь и просто нивелирует любую опасность. А это Джиджи умеет едва ли не лучше всех в мире. Уже совершил в Манчестере несколько топ-сейвов. Почти не привозил из-за плохих передач на партнеров. Доннарумма играет как топ-вратарь, потому что он и есть топ-вратарь. Просто не для команды, которая ставит на владение мячом.

А «Сити» больше этого не делает.