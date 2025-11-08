Сандерленд еще не проигрывал командам из Лондона в сезоне АПЛ
Беспроигрышная серия «черных котов» против столичных команд насчитывает уже 5 матчей
Сандерленд в матче 11 тура АПЛ на своем поле сыграл вничью с Арсеналом со счетом 2:2, тем самым продолжив свою беспроигрышную серию против лондонских команд в чемпионате в сезоне 2025/26 до 5 матчей.
«Черные коты» по ходу сезона уже успели победить Вест Хэм Юнайтед, Брентфорд и Челси, а также сыграли вничью с Кристал Пэлас и Арсеналом.
Матчи Сандерленда против лондонских команд в АПЛ в сезоне 2025/26
- Сандерленд – Арсенал – 2:2
- Челси – Сандерленд – 1:2
- Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0
- Сандерленд – Брентфорд – 2:1
- Сандерленд – Вест Хэм Юнайтед – 3:0
В следующем туре Сандерленд сыграет в гостях против еще одной столичной команды – Фулхэма.
Sunderland's record against London sides in the Premier League this season:— Squawka (@Squawka) November 8, 2025
◉ W 3-0 vs. West Ham
◉ W 2-1 vs. Brentford
◉ D 0-0 vs. Crystal Palace
◉ W 1-2 vs. Chelsea
◉ D 2-2 vs. Arsenal
Still unbeaten against sides from the captial. 💪 pic.twitter.com/pechLkKEx2
▫️ 3-0 win vs West Ham— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 8, 2025
▪️ 2-1 win vs Brentford
▫️ 0-0 draw vs Crystal Palace
▪️ 1-2 win vs Chelsea
▫️ 2-2 draw vs Arsenal
Sunderland remain unbeaten against London sides 🔥 pic.twitter.com/oqp8ObWGXy
