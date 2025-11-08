Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд еще не проигрывал командам из Лондона в сезоне АПЛ
Англия
08 ноября 2025, 22:24 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:25
96
0

Сандерленд еще не проигрывал командам из Лондона в сезоне АПЛ

Беспроигрышная серия «черных котов» против столичных команд насчитывает уже 5 матчей

08 ноября 2025, 22:24 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:25
96
0
Сандерленд еще не проигрывал командам из Лондона в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сандерленд в матче 11 тура АПЛ на своем поле сыграл вничью с Арсеналом со счетом 2:2, тем самым продолжив свою беспроигрышную серию против лондонских команд в чемпионате в сезоне 2025/26 до 5 матчей.

«Черные коты» по ходу сезона уже успели победить Вест Хэм Юнайтед, Брентфорд и Челси, а также сыграли вничью с Кристал Пэлас и Арсеналом.

Матчи Сандерленда против лондонских команд в АПЛ в сезоне 2025/26

  • Сандерленд – Арсенал – 2:2
  • Челси – Сандерленд – 1:2
  • Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0
  • Сандерленд – Брентфорд – 2:1
  • Сандерленд – Вест Хэм Юнайтед – 3:0

В следующем туре Сандерленд сыграет в гостях против еще одной столичной команды – Фулхэма.

По теме:
Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд
Известна оценка Миколенко за долгожданную победу Эвертона в АПЛ
Арсенал не смог превзойти достижение Ливерпуля 2005 года
Сандерленд Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Футбол | 08 ноября 2025, 12:27 2
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
Футбол | 08.11.2025, 22:18
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Футбол | 08.11.2025, 09:02
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Футбол | 08.11.2025, 20:02
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 10
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем