Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Вышедший на замену кипер Кривбасса пропустил курьезный гол от Карпат
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 19:41 |
Бруниньо вывел львовскую команду вперед в матче 12-го тура УПЛ на 47-й минуте

28-летний голкипер Кривбасса Владимир Маханьков не сумел сохранить ворота команды сухими в матче 12-го тура УПЛ 2025/26 против львовских Карпат.

Маханьков пропустил гол от бразильского форварда Бруниньо. У Владимира были все шансы отбить удар, однако он перенаправил мяч в верхний угол в ворота.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Владимир вышел на поле на 22-й минуте встречи вместо нападающего Карлоса Парако после того, как на 16-й был удален основной вратарь Кривбасса Александр Кемкин.

Карпаты и Кривбасс проводят поединок на арене «Украина» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 18:00, по Киеву, львовский коллектив побеждает со счетом 1:0.

По теме:
Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»
Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
Металлист – Черноморец – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Gargantua
Карпатам везет. С ЛНЗ голкипер привез и тут чисто вратарский гол.
Павло
Патужний і нєзламний воротнік 
Алексей Левченко
Краще б хтось з польових став у ворота, таке міг тільки Маханьков пропустити.
