ВИДЕО. Вышедший на замену кипер Кривбасса пропустил курьезный гол от Карпат
Бруниньо вывел львовскую команду вперед в матче 12-го тура УПЛ на 47-й минуте
28-летний голкипер Кривбасса Владимир Маханьков не сумел сохранить ворота команды сухими в матче 12-го тура УПЛ 2025/26 против львовских Карпат.
Маханьков пропустил гол от бразильского форварда Бруниньо. У Владимира были все шансы отбить удар, однако он перенаправил мяч в верхний угол в ворота.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Владимир вышел на поле на 22-й минуте встречи вместо нападающего Карлоса Парако после того, как на 16-й был удален основной вратарь Кривбасса Александр Кемкин.
Карпаты и Кривбасс проводят поединок на арене «Украина» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 18:00, по Киеву, львовский коллектив побеждает со счетом 1:0.
ВИДЕО. Вышедший на замену кипер Кривбасса пропустил курьезный гол от Карпат
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Британец выделил Майка Тайсона