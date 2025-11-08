28-летний голкипер Кривбасса Владимир Маханьков не сумел сохранить ворота команды сухими в матче 12-го тура УПЛ 2025/26 против львовских Карпат.

Маханьков пропустил гол от бразильского форварда Бруниньо. У Владимира были все шансы отбить удар, однако он перенаправил мяч в верхний угол в ворота.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Владимир вышел на поле на 22-й минуте встречи вместо нападающего Карлоса Парако после того, как на 16-й был удален основной вратарь Кривбасса Александр Кемкин.

Карпаты и Кривбасс проводят поединок на арене «Украина» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 18:00, по Киеву, львовский коллектив побеждает со счетом 1:0.

ВИДЕО. Вышедший на замену кипер Кривбасса пропустил курьезный гол от Карпат