Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 ноября 2025, 18:48 |
0

Мичел оценил победу Жирона и гол Цыганкова, который все решил

Каталонцы победили со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел подытожил победу каталонского клуба в матче против «Алавеса» (1:0).

«Когда мы играем смело, у нас все получается. Как только делаем шаг назад, сразу выглядим слабее. Сегодня в первой половине мы показали тот футбол, который хочу видеть постоянно.

У нас была отличная интенсивность в прессинге, подвижность команды и быстрые реакции после потери мяча. Да, во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом это картину не испортило.

Цыганков? Он давно нуждался в матче с такими ощущениями. Ему был нужен не столько гол, сколько уверенность – бежать в пространство, обострять, играть быстро. Его лучшая форма делает нас сильнее.

Те, кто пришел сегодня на стадион, знали, как нам нужна эта победа. Горжусь ими, нашими фанатами.

Нам нужно выигрывать и дальше. Команда была агрессивной – это дает мне уверенность», – сказал Мичел.

По теме:
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
ВИДЕО. Он снова сделал это. Как Цыганков отпраздновал победный гол
Жирона – Алавес – 1:0. Как забил Цыганков? Видео гола и обор матча
Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
