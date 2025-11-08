Мичел оценил победу Жирона и гол Цыганкова, который все решил
Каталонцы победили со счетом 1:0
Наставник «Жироны» Мичел подытожил победу каталонского клуба в матче против «Алавеса» (1:0).
«Когда мы играем смело, у нас все получается. Как только делаем шаг назад, сразу выглядим слабее. Сегодня в первой половине мы показали тот футбол, который хочу видеть постоянно.
У нас была отличная интенсивность в прессинге, подвижность команды и быстрые реакции после потери мяча. Да, во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом это картину не испортило.
Цыганков? Он давно нуждался в матче с такими ощущениями. Ему был нужен не столько гол, сколько уверенность – бежать в пространство, обострять, играть быстро. Его лучшая форма делает нас сильнее.
Те, кто пришел сегодня на стадион, знали, как нам нужна эта победа. Горжусь ими, нашими фанатами.
Нам нужно выигрывать и дальше. Команда была агрессивной – это дает мне уверенность», – сказал Мичел.
