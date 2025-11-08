Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:17
Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
8 ноября в 18:00 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги
Названы стартовые составы на поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
8 ноября в 18:00 Карпаты будут принимать криворожский Кривбасс на стадионе Украина во Львове.
Наставники команд Владислав Лупашко и Патрик ван Леувен определили стартовые составы.
Главным судьей матча назначен Дмитрий Панчишин из Харькова.
Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
