Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:17
0

Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

8 ноября в 18:00 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги

Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Коллаж Sport.ua. Владислав Лупашко и Патрик ван Леувен

Названы стартовые составы на поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

8 ноября в 18:00 Карпаты будут принимать криворожский Кривбасс на стадионе Украина во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Владислав Лупашко и Патрик ван Леувен определили стартовые составы.

Главным судьей матча назначен Дмитрий Панчишин из Харькова.

Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

